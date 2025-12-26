División y tensión en Villamanín (León) por el reparto del Gordo

La población Villamanín, en plena Montaña Central Leonesa, se divide hoy entre quienes están dispuestos a ceder parte de su premio y quienes quieren emprender acciones legales contra la Comisión de Fiestas de la localidad, que presuntamente vendió diez décimos más de los que tenía consignados, repartidos en 50 papeletas, del número 79432, premiado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad la Lotería Nacional.

Según fuentes consultadas por Ical, el problema estaría en que a la comisión se le olvidó devolver un taco de 50 papeletas, por lo que no tenía asociados los décimos correspondientes, de forma que en estos momentos hay cuatro millones de euros de premios -80.000 euros por cada papeleta- que no podrían cobrarse. Por este motivo, la Comisión de Fiestas celebra esta tarde una reunión en la que propondrán a los vecinos afortunados que cada una de las papeletas premiadas cobre un seis por ciento menos del premio, es decir, 4.800 euros menos, para poder cubrir el dinero de los décimos vendidos sin consignar.

En ella se encuentran en estos momentos unos 300 asistentes, que escucharán de primera mano las explicaciones de la comisión de fiestas, ya que hasta el momento no ha querido pronunciarse al respecto.

"Tongo"

“Supongo que no sea intencionado, pero no vamos a pagarlo entre todos”, comentó una vecina visiblemente molesta porque tan “solo dejan entrar a una persona por familia” a la reunión, lo que “hace pensar que hay tongo”.

“No hablan con nosotros, ni hablan con la prensa y nos obligan a pensar que hacen trampas, porque yo sí tengo algo legal, digo yo que habría hablado claro desde el principio”, se escuchaba a las puertas del Hogar del Pensionista de Villamanín, donde se celebra la reunión. “¿Tú pondrías la mano en el fuego?”, preguntaron desde la barra del bar.

Concordia y solidaridad

En la opinión contraria se mostró Inmaculada Gutiérrez, convencida de que “ha habido un error sin intención”, por lo que abogó por “la concordia y la solidaridad”. Según explicó, lo que se comenta en el pueblo es que “apareció un talonario después de que se canjearan las papeletas”, de forma que “se canjearon 20 talonarios y después apareció el número 21”.

Inmaculada apoyó a la comisión, de la que destacó que “ha hecho mucho por el pueblo de manera desinteresada”, hasta el punto de que “Villamanín nunca había tenido unas fiestas como hasta ahora”. Por eso, su posición es que “no va a ser más o menos feliz por ceder parte de su premio”.

Responsabilidades penales

Sobre las posibles responsabilidades penales contra los miembros de la comisión, la vecina detalló que esta “no está constituida como ente”, sino que “son personas”, por lo que ella “no va a querer ir a por nadie”.

“Más vale pájaro en mano”, afirmó otra vecina, consciente de que la forma más rápida de poder cobrar el premio sería ceder una parte para compensar los décimos no consignados, mientras que el hijo de otra premiada confió en que “la gente va a estar a favor de la propuesta”.

Ante la tensión generada por la situación, varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil se encuentra en estos momentos en las inmediaciones del lugar en el que se lleva a cabo la reunión.

35,6 millones de euros

"El Gordo", el 79432, dejó en la localidad leonesa de Villamanín 35,6 millones de euros gracias a 89 décimos agraciados que fueron vendidos a través de participaciones de cinco euros por la Comisión de Festejos.

El responsable de la Administración de Lotería número dos de La Pola de Gordón, Rubén González, establecimiento donde la Comisión de Festejos de Villamanín adquirió los décimos premiados explicó el pasado lunes que había devuelto 61 décimos del 79432, que hubieran supuesto otros 24,4 millones de euros.

Cada papeleta de la Comisión de Festejos, elaborada para sufragar parte de las fiestas mediante el recargo de un euro por boleto, tiene un premio de 80.000 euros y muchas también fueron adquiridas por vecinos de otras localidades de la comarca de la Tercia.