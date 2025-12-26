Dos detenidas por patear la cara a otra tras una discusión en un bar de Palencia
La víctima fue encontrada por la Policía tirada en el suelo del establecimiento con una fuerte hemorragia en el rostro
Europa Press
El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 6 de Palencia ha decretado libertad con cargos a dos mujeres que patearon y golpearon en la cara a otra tras una discusión en un bar la madrugada del pasado 25 de diciembre.
Los hechos ocurrieron en una zona de ocio nocturno, conocida como el seminario. Una llamada alertaba a la sala operativa de la Policía Nacional de una pelea, por lo que hasta allí se trasladaron varios agentes que, a su llegada, localizaron a una mujer tirada en el suelo con una fuerte hemorragia en el rostro por lo que se solicitaron la asistencia urgente de personal sanitario, quienes a su llegada trasladaron a esta víctima al hospital Río Carrión.
Descripción
Varios testigos facilitaron a la policía una descripción de las dos autoras que habían propinado la paliza, mediante puñetazos y patadas cuando la víctima se encontraba en el suelo.
Minutos más tarde, otra patrulla policial, localizó a una mujer que se encontraba por las inmediaciones y que coincidía con las características física y de vestuario facilitadas por los testigos, que además tenía en la ropa manchas de sangre y presentaba erosiones en las manos.
Segunda agresora
Con los datos facilitados por los testigos, dos horas más tarde se pudo identificar primero y localizar segundo a la otra agresora, la cual fue igualmente detenida como presunta autora de un delito de lesiones.
Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, las dos detenidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 6 de Palencia, quien dispuso la libertad provisional de las autoras.
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a enviar el informe a la UE sobre la situación favorable del lobo
- ¿Cuál es el pueblo de Castilla y León más visitado por los turistas?