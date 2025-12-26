Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se desprenden 15 metros de paño de la muralla de Salamanca

Técnicos de Urbanismo se personaron en el lugar del derrumbe, que no causó heridos, para evaluar los daños ocasionados

Imagen del derrumbe de la muralla de Salamanca

Imagen del derrumbe de la muralla de Salamanca / J. M. García / Efe

Efe

Salamanca

Salamanca ha amanecido este viernes con la caída de quince metros de paño de muralla, a la altura del paseo del Rector Esperabé 67, junto al hotel Palacio de San Esteban.

Bomberos y Policía Local han actuado en el desprendimiento antes de las 7 de la madrugada y no ha habido heridos, han informado fuentes municipales.

Al lugar del suceso han acudido también los técnicos de Urbanismo, quienes darán cuenta de lo sucedido al titular de la muralla, que es el Ministerio de Hacienda.

