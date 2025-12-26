Se desprenden 15 metros de paño de la muralla de Salamanca
Técnicos de Urbanismo se personaron en el lugar del derrumbe, que no causó heridos, para evaluar los daños ocasionados
Efe
Salamanca
Salamanca ha amanecido este viernes con la caída de quince metros de paño de muralla, a la altura del paseo del Rector Esperabé 67, junto al hotel Palacio de San Esteban.
Bomberos y Policía Local han actuado en el desprendimiento antes de las 7 de la madrugada y no ha habido heridos, han informado fuentes municipales.
Al lugar del suceso han acudido también los técnicos de Urbanismo, quienes darán cuenta de lo sucedido al titular de la muralla, que es el Ministerio de Hacienda.
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a enviar el informe a la UE sobre la situación favorable del lobo
- ¿Cuál es el pueblo de Castilla y León más visitado por los turistas?