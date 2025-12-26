Se desprenden 15 metros de paño de la muralla de Salamanca

Salamanca ha amanecido este viernes con la caída de quince metros de paño de muralla, a la altura del paseo del Rector Esperabé 67, junto al hotel Palacio de San Esteban.

Bomberos y Policía Local han actuado en el desprendimiento antes de las 7 de la madrugada y no ha habido heridos, han informado fuentes municipales.

Al lugar del suceso han acudido también los técnicos de Urbanismo, quienes darán cuenta de lo sucedido al titular de la muralla, que es el Ministerio de Hacienda.