Cuatro detenidos en Salamanca por robar a mayores en sus casas con el engaño de instalar la teleasistencia

La Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Salamanca, ha detenido a cuatro personas que se dedicaban a cometer robos en el interior de domicilios de personas mayores en Madrid y Salamanca a los que engañaban previamente haciéndose pasar por técnicos de la luz o trabajadores del ayuntamiento para instalar dispositivos de tele asistencia.

Según informa este viernes la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, se estima que los cuatro detenidos robaron 45.000 euros en efectivo y alrededor de 60.000 euros en joyas en viviendas de las localidades madrileñas de Las Rozas y Majadahonda y en la provincia de Salamanca.

Los presuntos autores han sido detenidos por delitos de robo con violencia, con intimidación y mediante engaño además de suplantación de identidad y estafa.

Una vez se ganaban la confianza de las víctimas, accedían al interior del domicilio y, mientras uno de ellos la distraía, el otro accedía al resto de las habitaciones en las que sustraía todo tipo de joyas y dinero en efectivo.

Cuatro son las víctimas que ya han denunciado en la Comunidad de Madrid y dos en la provincia de Salamanca, en tanto que los detenidos cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares.