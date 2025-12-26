La comisión de fiestas de Villamanín (León) vendió diez décimos del Gordo que no tenía consignados

La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín podría haber vendido diez décimos más de los que tenía consignados, repartidos en 50 papeletas, del número 79.432, premiado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad la Lotería Nacional.

Olvidaron devolver un taco

Según fuentes consultadas por Ical el problema estaría en que a la comisión se le olvidó devolver un taco de 50 papeletas, por lo que no tenía asociados los décimos correspondientes, de forma que en estos momentos hay cuatro millones de euros de premios -80.000 euros por cada papeleta- que no podrían cobrarse.

Por este motivo, la comisión de fiestas celebra esta tarde una reunión en la que propondrán a los vecinos afortunados que cada una de las papeletas premiadas cobre un seis por ciento menos del premio, es decir, 4.800 euros menos, para poder cubrir el dinero de los décimos vendidos sin consignar.

Serán los premiados quienes decidirán si dan su visto bueno a la propuesta o si, de lo contrario, deciden iniciar acciones legales contra la comisión de fiestas. Ante la tensión generada por la situación, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil se desplaza en estos momentos hasta el lugar en el que se llevará a cabo la reunión.

35,6 millones de euros

El Gordo, el 79432, dejó en la localidad leonesa de Villamanín 35,6 millones de euros gracias a 89 décimos agraciados que fueron vendidos a través de participaciones de cinco euros por la Comisión de Festejos.

El responsable de la Administración de Lotería número dos de La Pola de Gordón, Rubén González, establecimiento donde la Comisión de Festejos de Villamanín adquirió los décimos premiados explicó el pasado lunes que había devuelto 61 décimos del 79432, que hubieran supuesto otros 24,4 millones de euros.

Cada papeleta de la Comisión de Festejos, elaborada para sufragar parte de las fiestas mediante el recargo de un euro por boleto, tiene un premio de 80.000 euros y muchas también fueron adquiridas por vecinos de otras localidades de la comarca de la Tercia.