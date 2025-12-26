Café Quijano "Cibercooperante de Honor" del Incibe

"Vivimos en un mundo absolutamente tecnológico y que exista el Instituto Nacional de Ciberseguridad es como que esté un ángel de la guarda siempre a nuestro lado”, afirmó hoy Manolo Quijano, el vocalista del grupo musical leonés Café Quijano, quien se puso a disposición de Incibe “para todo lo que necesite” tras recibir, junto a sus hermanos Raúl y Óscar, el reconocimiento de Cibercooperante de Honor, que ostentan la princesa Leonor y la reina Letizia.

Referencia

Convencido de que Incibe supone “un orgullo para León, para España y para el mundo entero” ser ser “una referencia para mucha gente de muchos países”, Manolo Quijano celebró la existencia del Instituto, con sede en León, donde “hay mucha gente trabajando para atajar un problema que cada día es más común y que tiene que ver con un amplio espectro de posibilidades de delitos”, ya que “de unos años para acá, sin darnos cuenta, nos vamos metiendo en el mundo tecnológico para absolutamente todo”.

Un mundo en el que “todo aquello que facilita la vida y acerca a cualquier espacio” se ha convertido también en “un lugar en el que, en muchos casos, van por delante los que se dedican a hacer maldades” que “tienen muchísima repercusión negativa, además del daño que hace en lo económico”.

En este sentido, el vocalista de Café Quijano explicó que la banda sufrió hace unos años la usurpación de su identidad a través de su cuenta de Instagram por parte de una persona que les intentó hacer chantaje pidiendo dinero a cambio de devolvérsela. También sufrieron la usurpación de identidad de cada uno de ellos para “buscar algún tipo de acercamiento de cara a los fans”.

“Es un orgullo poder ser parte de la difusión de la nueva campaña de la línea 017, que abarca muchos campos dentro de lo tecnológico y digital y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque estamos aquí para ofrecernos para lo que sea menester y para que contéis con nosotros para lo que podamos ayudar, porque a todos nos va en ello”, añadió Manolo Quijano.

"Tu ayuda en ciberseguridad"

Por su parte, “un día emotivo para las personas que hacen posible el trabajo de Incibe la línea de ayuda 017 por la visita de tres personas muy admiradas y queridas por todo León, al ser la mejor representación de lo que significa el espíritu leonés”, el director general del centro, Félix Barrio, señaló que Café Quijano es “una cara visible con muchos valores compartidos”, como “el estar en contacto con el mundo hispano”

Línea 017 "Tu ayuda en ciberseguridad" recibió durante este año más de 140.000 llamadas de víctimas de ciberataques que buscaban ayuda, de las que más de 3.000 menores fueron sobre casos que afectaban a menores, que “sufren la lacra del ciberacoso o la extorsión sexual”, mientras que “las personas mayores que cada vez se ven sometidos a intentos de fraude más sofisticados”.

El director general de Incibe abogó por “asumir” que casos como los anteriormente expuestos “son la realidad” y que “solamente si toda la sociedad trabaja junta para elevar los niveles de conciencia, se conseguirá”.

Por ese motivo, agradeció la colaboración de Café Quijano con la campaña de difusión del 017, ya que “es una marca que llega a todo el mundo”. Asimismo, recordó que el programa "Cibercooperantes" cuenta con más de un millar de voluntarios que “van a centros de personas mayores o colegios para explicarles la importancia de tomarse enserio el riesgo de internet.

Un programa al que hoy se sumó Café Quijano dentro del “selecto grupo” de Cibercooperantes de Honor, un reconocimiento que “tienen la princesa Leonor o la reina Leitizia” y que hoy recibió la banda porque “son los auténticos reyes que quedan en León”.