Muere un menor y tres personas son atendidas por intoxicación de gas en una vivienda de Palencia

Un hombre, que estaba inconsciente, es trasladado en UVI móvil al hospital de la capital

Embulancia de emergencias.

Embulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Ical

Palencia

Un menor de 12 años falleció hoy por una posible intoxicación de gas en una vivienda en Baltanás (Palencia) y otras tres personas, una de ellas insconsciente, requirieron asistencia, lo que obligó a su traslado al hospital de la capital.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió sobre las 10.30 horas una llamada que solicitaba asistencia para dos varones, un menor y un adulto, que estaban inconscientes en el interior de una vivienda de la calle de la Virgen del municipio palentino. Además, dos mujeres de 2 y 21 años requerían asistencia, que estaban conscientes pero con cefalea. Los alertantes señalaron que la casa contaba con una gloria como sistema de calefacción.

El 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Baltanás.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de una de las personas afectadas, que era un menor de 12 años, y atendió a otro varón de 33 años, quien fue trasladado en la UVI móvil al hospital de Palencia. En cuanto a las dos mujeres, fueron llevadas al mismo centro en la ambulancia de soporte vital básico.

De momento, la Guardia Civil investiga las circunstancias en que se ha desencadenado el suceso.

TEMAS

