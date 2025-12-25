Conoce esta joya escondida en la provincia de Burgos

Castilla y León continúa en la cúspide del turismo apostando por el turismo rural y de calidad, con pueblos llenos de historia, paisajes naturales únicos y una oferta cultural que cada año atrae a más visitantes.

La comunidad se consolida así como uno de los destinos preferidos para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y experiencias alejadas del turismo masivo.

Puentedey, el pueblo sobre la piedra

En plena provincia de Burgos, en la comarca de Las Merindades, se encuentra Puentedey, un pueblo que está ganando cada vez más notoriedad entre los amantes del turismo rural por su singularidad y encanto natural. Recientemente se ha incorporado a la prestigiosa red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Situado a unos 89 km de la capital burgalesa, este pequeño pueblo sorprende desde el primer momento: está literalmente construido sobre un puente natural de piedra formado por el río Nela, una obra de la naturaleza indescriptible.

Sus calles de piedra, auténtico patrimonio vivo, invitan a pasear y descubrir rincones cargados de historia y tradición.

Entre los principales atractivos de Puentedey destacan la iglesia de San Pelayo, con elementos románicos y góticos, y el Palacio de Fernández de Brizuela, que suman un valor histórico y arquitectónico a la visita.

El reconocimiento de Puentedey por parte de asociaciones turísticas ha impulsado el interés por este enclave rural, impulsando el turismo sostenible.

Además, su situación en Las Merindades, una zona conocida por sus paisajes naturales, ríos y rutas de senderismo, lo convierte en un punto de partida perfecto para explorar otros tesoros de Burgos.