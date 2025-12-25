Castilla y León registra dos de las diez temperaturas más bajas de España

Castilla y león registró hoy dos de las diez temperaturas más bajas de toda España. En concreto, la estación de esquí La Covatilla (Salamanca) contabilizó 7,4 grados negativos, que fue el valor más frío de la comunidad y el octavo del conjunto nacional. Por otro lado, el termómetro bajó hasta los 6,8 bajo cero en Morón de Almazán (Soria), que fue la novena temperatura más gélida del país, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogida por Ical.

Otras estaciones meteorológicas de la comunidad también amanecieron por debajo de los seis bajo cero como la estación de esquí La Pinilla (Segovia), con -6,7 grados; Ucero (Soria), con -6,4, y Palacios de la Sierra (Burgos), con 6,3 grados negativos.

El valor más bajo de España se registró en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con -12,9 grados, seguido de Astún-La Raca (Huesca), con 10,8 negativos.