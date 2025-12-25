Castilla y León registra dos de las diez temperaturas más bajas de España
El termómetro cae hasta los 7,4 y 6,8 grados negativos en las estaciones meteorológicas de la comunidad
Ical
Castilla y león registró hoy dos de las diez temperaturas más bajas de toda España. En concreto, la estación de esquí La Covatilla (Salamanca) contabilizó 7,4 grados negativos, que fue el valor más frío de la comunidad y el octavo del conjunto nacional. Por otro lado, el termómetro bajó hasta los 6,8 bajo cero en Morón de Almazán (Soria), que fue la novena temperatura más gélida del país, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogida por Ical.
Otras estaciones meteorológicas de la comunidad también amanecieron por debajo de los seis bajo cero como la estación de esquí La Pinilla (Segovia), con -6,7 grados; Ucero (Soria), con -6,4, y Palacios de la Sierra (Burgos), con 6,3 grados negativos.
El valor más bajo de España se registró en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con -12,9 grados, seguido de Astún-La Raca (Huesca), con 10,8 negativos.
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- ¿Cuál es el pueblo de Castilla y León más visitado por los turistas?
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Fin de Año Universitario en Salamanca: todos los detalles