Este es el calendario de ferias de Castilla y León en 2026: casi una treintena tienen a Zamora como escenario

Las citas dedicadas a la agroalimentación se consolidan como las más numerosas, con un total de 151 eventos en la comunidad autónoma en solo un año

Tania Sutil

Las ferias han sido publicadas este 24 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León con la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo que oficializa el Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2026. Esta publicación es un instrumento de promoción esencial para la actividad comercial de la comunidad y constituye la principal referencia informativa para todas aquellas empresas, instituciones, organizaciones y ciudadanos interesados en participar.

El calendario del próximo año mantiene el crecimiento sostenido de este tipo de eventos en el conjunto de Castilla y León, y pasa de los 318 eventos programados en el año 2022 a los 391 previstos para el próximo ejercicio. Este despliegue se sustenta sobre todo en las entidades locales, ya que los ayuntamientos son los promotores del 85 % de los eventos incluidos en el calendario.

AQUÍ PUEDES CONSULTARLAS TODAS UNA A UNA Y PROVINCIA POR PROVINCIA, según la que más te interese:

Estas ferias que se van a desarrollar por todos los rincones de Castilla y León a lo largo del año no solo representan una oportunidad mercantil, sino que constituyen un elemento de dinamización y de impacto social en el territorio, especialmente en el medio rural, donde tienen lugar buena parte de los eventos programados y diseñados bajo una triple vertiente: comercial, cultural y de ocio.

Programación 2026

La programación de 2026 destaca por su diversidad temática, agrupándose en 13 bloques que reflejan la riqueza productiva de Castilla y León.

En este sentido, las ferias dedicadas a la agroalimentación se consolidan como las más numerosas, con un total de 151 eventos. Le siguen las ferias ganaderas y de artesanía, 48 y 46 citas respectivamente. Las ferias de muestras, con 28 eventos y los mercados históricos con 27, son también temáticas frecuentes en la programación prevista.

La oferta se completa con ferias dedicadas al libro, con 20 eventos; ocio y tiempo libre, con 14 ferias; maquinaria agrícola, con 8 citas. Además, se recogen 7 ferias culturales; 7 dedicadas a transporte y automoción; 6 ferias especializadas en los sectores de textil y moda; 4 ferias de antigüedades; 2 de animales de compañía; una cita dedicada a las nuevas tecnologías; y 22 eventos de contenido heterogéneo.

28 ferias en Zamora

La oferta de ferias para el próximo año llega también a todas las provincias de Castilla y León. León encabeza el número de ferias con 98, seguida de Salamanca con 89. El resto de la programación se distribuye entre Burgos (49), Valladolid (49), Zamora (28), Palencia (27), Soria (22), Segovia (17) y Ávila (12). En el caso de Zamora, incluye ferias tan importantes como la de Fromago, en Zamora capital, así como Meliza o la Feria de la Madera.

