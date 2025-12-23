Siete detenidos en León por el expolio arqueológico de una corona visigoda

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de León a siete personas que se dedicaban a expoliar piezas de yacimientos arqueológicos y ha recuperado una corona visigoda de oro datada en el siglo VI que se llevaron de uno de esos recintos de la provincia de Valladolid y miles de monedas romanas de un mismo tesoro.

También se han recuperado alrededor de 6.000 monedas de plata y 21 de oro de época romana y unos 1.000 objetos arqueológicos en su mayoría monedas de diferentes épocas y materiales, fíbulas, puntas de lanza, anillos y piezas de cerámica de gran valor histórico.

Las 6.000 monedas de plata tienen mucho interés científico pues proceden del mismo tesoro, es decir todas estaban en el mismo recipiente, ha informado este martes en rueda de prensa la inspectora jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Montserrat de Pedro, que ha destacado también los 21 áureos intervenidos, "monedas de oro que tienen un valor excepcional".

Detectores de metales

Los arrestados -seis varones y una mujer de entre 25 y 60 años, todos ellos españoles y vecinos de la zona- solían actuar de noche y utilizaban varios detectores de metales, uno de ellos con capacidad para alcanzar una profundidad extrema, así como útiles para la extracción de los objetos.

Tras limpiarlos y catalogarlos en función de su estado y calidad los ofrecían en páginas de compraventa online, grupos privados de redes sociales e incluso recibían en el propio domicilio de uno de los arrestados a compradores de toda España.

Un millón de euros de beneficio

Los investigadores, que estiman que el beneficio obtenido con la venta de estos objetos arqueológicos hubiese superado el millón de euros, depositarán las piezas en el museo que la Junta de Castilla y León determine para su estudio, análisis y posterior informe técnico que ordene el Juzgado número 1 de Medina de Rioseco (Valladolid), encargado de la instrucción del asunto.

Delitos

A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado y se les relaciona con el expolio de varios yacimientos de León y Valladolid.

La investigación se inició el pasado mes de enero cuando los agentes detectaron que en un evento numismático celebrado en Andalucía, un varón ofrecía discretamente monedas de oro y de plata y piezas de oro de un tesoro visigodo único por los que pedía mucho dinero.

Avanzadas las pesquisas los agentes descubrieron que un grupo podría estar dedicándose a la venta de estos efectos de gran valor histórico de manera ilegal.

Yacimiento catalogado

Una vez que identificaron el lugar donde podría haberse expoliado la corona visigoda pudieron dar con la ubicación exacta resultando ser un yacimiento arqueológico catalogado por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid.

Posteriormente se pudo relacionar a los investigados con el expolio de un yacimiento en la provincia de León, del que extrajeron miles de monedas de plata y de oro de época romana de gran valor.

Organizados

Los investigadores comprobaron que estaban organizados, conocían perfectamente los yacimientos y buscaban la forma más segura de acceso para no ser detectados.

Así ocultaban los vehículos que utilizaban a distancia e iban andando hasta el yacimiento para dificultar cualquier investigación policial.

En algunas ocasiones uno de los detenidos conducía el coche hasta el yacimiento dejando allí a los demás miembros del grupo para volver posteriormente a recogerlos una vez avisaban de que habían finalizado.

Una vez identificados los integrantes del entramado se estableció un dispositivo el pasado día 2, cuando se llevaron a cabo nueve registros simultáneos en la provincia de León, en los que se intervino parte de una corona votiva visigoda de oro, alrededor de 6.000 monedas de plata -denarios y antoninianos-, 21 áureos (monedas de oro) y aproximadamente 1.000 objetos arqueológicos.

Dispositivos electrónicos

También se incautaron dispositivos electrónicos, diversa documentación, nueve detectores de metales, tres vehículos de alta gama y casi 50.000 euros.

En la rueda de prensa el comisario principal jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) central de la Policía Nacional, José Ángel González Morán, ha destacado que "es una de las operaciones más importantes de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional".

Nueve domicilios

Montserrat de Pedro, inspectora jefa de la Brigada, ha explicado que el grueso de la operación se ha desarrollado en León capital aunque también ha habido actuaciones en localidades cercanas, se ha entrado en nueve domicilios y en uno de ellos estaba la corona visigoda.

"Lo que más nos preocupa actualmente a la Brigada de Patrimonio Histórico es el expolio arqueológico porque hay yacimientos que no son conocidos", ha comentado la inspectora jefa.

El inspector jefe de grupo de la Brigada, Miguel Ángel Espada, ha abundado en que "no es habitual encontrar este tipo de coronas visigodas" y ha manifestado que a los propios arrestados "les resultó extraño encontrar esta pieza".