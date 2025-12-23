Un pueblo leonés, 'campo base' para aventuras en la naturaleza y famoso a nivel mundial en los años 80 por sus protestas

En una España donde cada vez son menos frecuentes las manifestaciones y las grandes convocatorias de protesta, las generaciones que vivieron el fragor de las últimas décadas del siglo pasado recuerdan muchas veces con nostalgia las infinitas batallas contra la patronal y los primeros Gobiernos democráticos. Muchas veces se piensa en regiones como Asturias, País Vasco o Galicia para tener una imagen de aquellos años, pero Castilla y León no fue ajena a las protestas. Como si de la villa de Astérix y Obélix se tratara, la leonesa localidad de Riaño protagonizó durante años algunas de las más tensas movilizaciones que se recuerdan.

Con el paso de los años, la comarca de Valdeburón se ha convertido también en un destino turístico, amén de su gran riqueza natural y paisajística que convierte a Riaño en un enclave privilegiado para erigirse como 'campo base' de muchos turistas. Sin ni siquiera salir de la localidad, se puede transitar por el 'Paseo del Recuerdo', una calzada inspirada en la época romana y que se encuentra perfectamente acondicionada para llegar al que se conoce como 'Banco más bonito del Reino de León', desde donde se contempla la magnificiencia del embalse de Riaño. Para los más atrevidos, la parte alta del pueblo cuenta con el 'Columpio Gigante de Riaño', que ofrece también una panorámica de ensueño.

No hay que irse mucho más lejos, simplemente unos pocos kilómetros hasta las inmediaciones de Burón, para ver otro banco famoso, como es el 'Banco más grande de León', uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. Una comarca que ofrece mucho más que sitios donde tomar fotos con las que 'posturear' en Instagram y que hace las delicias cada año de los amantes del turismo de naturaleza. La principal muestra de esta riqueza medioambiental es el 'Parque Regional Montaña de Riaño y Mompadre', donde se pueden contemplar especies tan variadas como el rebeco, el águila real o el oso pardo cantábrico.

Décadas de lucha

Visitar Riaño es empaparse también de una parte de la historia de Castilla y León que muchas veces queda olvidada por el resto de habitantes de la Comunidad. Fue en esta localidad leonesa donde los gobiernos de Felipe González sufrieron algunas de sus más duras críticas y movilizaciones, debido a la construcción del embalse que anegó lo que ahora se conoce como Riaño Viejo. Después de años de batalla entre los riañeses y el Estado, el cierre de compuertas 'in extremis' (el último día que la nueva normativa europea permitía) puso fin a una lucha vecinal que no consiguió sus objetivos, pero que llevó sus voces más allá de las fronteras españolas.