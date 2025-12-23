La prórroga presupuestaria incluirá los compromisos de la Junta en incendios

La Junta incorporará los compromisos de mejora del operativo de incendios forestales, que no requieran una ley, al decreto de prórroga para el próximo año de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, que se aprobará en el Consejo de Gobierno previsto para el martes, 30 de diciembre, el último de este 2025. El objetivo es que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) al día siguiente y entre en vigor el 1 de enero de 2026.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Ejecutivo se reunirá en una semana para aprobar la prórroga presupuestaria con el fin de garantizar el funcionamiento de la comunidad. Además, destacó que habrá todas las semanas consejos de Gobierno, aunque el primero, en principio de 2026, tenga lugar el 8 de enero.

Mejoras laborales

Asimismo, el consejero portavoz explicó que la Junta prevé recoger en la prórroga de las cuentas las mejoras retributivas y laborales del personal de prevención y extinción de incendios, acordados con las organizaciones agrarias, las diputaciones provinciales o los sindicatos si no requieren una norma con rango de ley. En concreto, se refirió a la conversión del personal fijo discontinuo en fijo durante los 12 meses, las subidas salariales o la nueva Relación de Puestos de Trabajo.

También, señaló Fernández Carriedo, que se tendrá en cuenta que los contratos con empresas privadas que finalicen se traspasarán al sector público. El resto de cuestiones previstas en los decretos ley, que no fueron convalidados por las Cortes, se retomarán en la próxima legislatura, tal y como ya avanzó el presidente Alfonso Fernández Mañueco tras tumbar la oposición los nuevos presupuestos de 2026.

Finalmente, Fernández Carriedo explicó que el decreto recogerá el incremento de las retribuciones de los empleados públicos sin perjuicio de la convalidación del decreto ley aprobado hace una semana, ya que se encuentra en vigor y tienen 30 días hábiles para ser ratificado por las Cortes. Por tanto, la Junta afrontará un desembolso adicional para las arcas autonómicas de 400 millones de euros. Además, el Consejo de Gobierno autorizó una aportación de casi 3,9 millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para la adquisición de nueva maquinaria destinada a la prevención y extinción de incendios forestales, así como a la restauración de las áreas afectadas por los incendios registrados en el verano.

Ayudas a los afectados

En este mismo contexto, el Consejo también aprobó ayer la concesión directa de 188 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios. Esta medida, a la que se han destinado ya 3.647.550 euros para un total de 7.289 familias, está recogida en el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales del verano de este año.