Detenido en Valladolid por amenazar y causar lesiones leves con un hacha a su compañero de piso
La "rápida" actuación policial permitió la detención del autor de los hechos y la intervención del arma
Ical
Agentes de la Policía Nacional de Soria detuvieron este domingo, 21 de diciembre, por la noche a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones. Sobre las 22.15 horas se recibió una comunicación del Servicio de Emergencias 1-1-2 en el que se informaba de amenazas y agresión en la vía pública de un hombre a otro, utilizando un hacha.
Según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, una vez alertadas las patrullas policiales y facilitadas las características físicas, vestimenta del autor y que éste se desplazaba en un patinete, se inició la búsqueda del citado individuo siendo localizado minutos después en la calle Collado, procediéndose a su detención como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones.
Tras realizar las gestiones oportunas se logró localizar el hacha utilizada por el detenido en los hechos denunciados. La víctima, compañero de piso del agresor, fue trasladada al Hospital de Santa Bárbara, presentando lesiones de escasa gravedad. Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.
