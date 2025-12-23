Aemet prevé una Nochebuena gélida, pero sin lluvias, para los vecinos de Castilla y León

Pasar frío un par de días después de que toque la Lotería de Navidad es menos doloroso. Sin embargo, la necesidad de sacar medio armario para ponerse encima ante las gélidas temperaturas va a ser la tónica habitual en Castilla y León durante la madrugada de Nochebuena, en la que se esperan temperaturas gélidas en múltiples puntos del territorio. La cara positiva de la moneda estará en la ausencia de precipitaciones durante los próximos días, lo que podría significar que no sea necesario sacar el paraguas ni un solo día entre la festividad de Navidad y el comienzo del nuevo año en la Comunidad.

Salvo que haya novedades de última hora, los últimos avisos amarillos decaerán este mismo mediodía, trayendo la tranquilidad de nuevo a las dos zonas afectadas durante la noche: la leonesa 'Cordillera Cantábrica' y la zamorana 'Sanabria'. En ambas demarcaciones, la nieve ha sido la principal protagonista durante la noche, dejando algunas complicaciones en las carreteras, aunque lejos de lo vivido durante el fin de semana. Sea como fuere, las precipitaciones no deberían ser un problema para los castellano-leoneses a lo largo de las festividades navideñas, a excepción de una pequeña posibilidad de nevadas en el norte durante la tarde de Navidad.

El principal problema que padecerán los habitantes de Castilla y León durante este periodo, especialmente en una madrugada tan señalada como la Nochebuena, será el frío extremo. Aunque de cara a esta próxima noche las mínimas bajarán hasta los -2º C en algunos puntos del territorio, solo será un adelanto del descenso que se producirá 24 horas más tarde. La llegada de Papá Noel a los hogares castellano-leoneses estará marcada por las temperaturas más bajas de esta campaña invernal, con Soria y sus -5º C como registro más bajo en las capitales, mientras que en municipios de montaña como Villablino se pueden alcanzar hasta -10º C en algunos momentos.

Carreteras cortadas

Una jornada más, Castilla y León amanece con numerosas carreteras afectadas por la nieve que aún sigue cayendo en zonas de montaña. Las principales afecciones se encuentran en las vías BU-570 (Estacas de Trueba), BU-571 (Portillo de La Sía), BU-571 (Portillo de Lunada), LE-223 (Puerto de Monteviejo), DSA-180 (La Covatilla), DSA-191 (El Travieso); que se encuentran completamente cerradas al tráfico. Además, son numerosas las carreteras con limitaciones por nieve en zonas montañosas de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Asimismo, la niebla también está afectando a la circulación en la A-1 (desde Burgos hasta Boceguillas) y la N-6 (Alto del León).