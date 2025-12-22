Las Cortes habilitan la primera quincena de enero para que comparezca Suárez-Quiñones y tramitar la ley de agentes ambientales

La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó hoy la habilitación de la primera quincena de enero del próximo año como período extraordinario de sesiones para sustanciar la comparecencia sobre incendios forestales del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y tramitar la proposición de ley de agentes medioambientales, en lo que supone la recta final de la undécima legislatura.

Según informan fuentes parlamentarias, la decisión de la Mesa se ajusta a lo recogido en el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tras solicitar la habilitación de la primera quincena de enero la mayoría absoluta de los procuradores, ya que tanto el Grupo Socialista como Vox lo habían pedido para que el consejero de Medio Ambiente hiciera balance de los incendios forestales de este año.

En concreto, se sustanciará la comparecencia de Suárez-Quiñones ante la Comisión de Medio Ambiente para que a petición de Vox informe sobre la gestión de la campaña de incendios, así como del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. De hecho, los de Santiago Abascal habían presentado su solicitud el 5 de septiembre, si bien seguía pendiente.

También, los socialistas pidieron el pasado 3 de diciembre que compareciera el consejero de Medio Ambiente ante su comisión para hacer un análisis sobre los resultados del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León durante la campaña del año 2025.

Desde la Junta han trasladado de forma reiterada que Suárez-Quiñones está a disposición del parlamento para comparecer, para lo que es necesario que la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, que preside la ‘popular’ Beatriz Coelho, fije una fecha y lo convoque para que acuda a las Cortes.