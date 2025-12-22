Aemet levantará los avisos amarillos de Castilla y León este lunes, pero el frío permanecerá en Navidad

Hace apenas un día que Castilla y León se encuentra inmersa en el invierno astronómico, aunque no es menos cierto que el invierno meteorológico llegó al territorio hace ya tres semanas. Sea como fuere, los próximos días son unas jornadas de especial relevancia para los castellano-leoneses y el resto de españoles, pues es el momento de reunión con familiares y amigos debido a la Navidad. Un periodo que este año, al menos en sus primeros días, estará marcado por las bajas temperaturas. La parte positiva, de momento, la deja la desaparición de los avisos de Aemet a partir de la tarde de este mismo lunes.

El mapa de Aemet tiene desde las 06:00 de la madrugada algunas zonas de Castilla y León pintadas de amarillo debido a las posibles complicaciones que cause la nieve a sus habitantes. En concreto, se trata de las comarcas meteorológicas conocidas como 'Ibérica de Burgos', 'Cordillera Cantábrica de León', 'Sistema Central de Segovia' e 'Ibérica de Soria'. En todos estos casos, son avisos que no decaerán hasta las 18:00 de esta tarde, acumulando en este periodo hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.400 metros. En el resto del territorio, salvo excepciones muy concretas, no se esperan nuevas nevadas.

Aunque la nieve dejará de ser problema para los castellano-leoneses a partir de esta tarde, las bajas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, con una madrugada especialmente fría en Nochebuena. En el caso de este lunes, las capitales de provincia oscilarán entre las mínimas de -2º C en Ávila o Burgos y la máxima de 7º C en Zamora. La situación no cambiará demasiado de cara al martes, cuando el mercurio baje hasta los -2º C en León y alcance picos de 8º C en León, Salamanca y Zamora. Para los más previsores, el abrigo será imprescindible en Nochebuena, con mínimas que no superarán los 0º C en ninguna capital.

Carreteras cortadas