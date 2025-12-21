Rescatada una montañera herida en el Pico Mencilla en Pineda de la Sierra (Burgos)

Una montañera de 40 años ha sido rescatada este domingo tras una lesión en un tobillo cuando descendía el Pico Mencilla, en una zona inaccesible para vehículos, en Pineda de la Sierra (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido el rescate que ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 14.07 horas.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima, a un kilómetro aproximadamente del refugio "'Esperalbo"-, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Guardia Civil y Bomberos de Burgos

Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, quienes a su vez han movilizado a los voluntarios de Pradoluengo ante la posibilidad de que la operación por aire no pudiese llevarse a cabo por la meteorología desfavorable en la zona, con niebla.

Finalmente, el helicóptero de rescate ha logrado alcanzar el punto en que se hallaba la herida y mediante una maniobra en estacionario, ha hecho descender a tierra a los rescatadores con el empleo de la grúa del helicóptero.

Tras atender a la montañera lesionada, han colocado una férula de inmovilización en la extremidad y tras realizar un pequeño porteo, la han introducido en el helicóptero, que ha realizado un apoyo de patín en una zona nevada en las inmediaciones.

Desde allí, han volado hasta Pineda de la Sierra, donde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias ha recogido a la herida para su traslado al Hospital de Burgos.