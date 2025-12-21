La nieve corta carreteras en Ávila, Burgos y Salamanca y condiciona la circulación en Zamora
El tráfico en la N-525 entre Otero de Sanabria y Chanos se ve afectado por la nevada
Ical
Las nevadas caídas desde la tarde de ayer en la península obligan, en estos momentos, a cortar al tráfico cinco carreteras en las provincias de Ávila, Burgos y Salamanca , además de condicionar la circulación en otras siete vías de León, Salamanca, Soria y Zamora, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Ical.
Así, se encuentran cerradas la AV-932 entre Casas de Navancuerda y Herguijuela (en Ávila), la DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y tres carreteras burgalesas: a BU-570 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco, la BU-572 a la altura de rio de Lunada y la BU-571 entre el Río Trueba y Rio de la Sía.
Entre las vías que presentan problemas de circulación, tres de Salamanca presentan una situación difícil, por lo que se ha prohibido la circulación de camiones, vehículos articulados y coches sin neumáticos de invierno o cadenas: se trata de la misma DSA-191 en los alrededores de Candelario, la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros y la SA-203 en la Peña de Francia, todo ello además de la circulación irregular que hay en estos momentos en la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia.
Por otra parte, en León hay circulación condicionada por la N-630, entre Ventosilla de la Tercia y la localidad asturiana de Floracebos, una situación que se repite en la SO-615 de Soria, entre Estepa de San Juan y Huérteles, y en la N-525 entre Otero de Sanabria y Chanos, en Zamora. Además, la niebla deja visibilidad reducida para quienes transiten por la N-6, entre el término municipal segoviano de Gudillos y La Jarosa, en Madrid.
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
- Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo