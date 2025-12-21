Herido un joven de 25 años por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en Valladolid

Un hombre de 25 años resultó herido por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, en el cruce con el Paseo de Filipinos, según informó el 1-1-2 y recogió Ical.

La agresión se produjo sobre las 7.00 horas. El 1-1-2 avisó a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía, que enviaron diferentes dotaciones al lugar, mientras que Emergencias Sanitarias – Sacyl acudió con una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.