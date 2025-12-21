Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente sobre el AVE SanabriaTaxi en FonfríaÚltima esfuerzo Zamora CFObispo de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Herido un joven de 25 años por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en Valladolid

El varón tuvo que ser traslado al Hospital Río Hortega de la capital

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

Un hombre de 25 años resultó herido por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, en el cruce con el Paseo de Filipinos, según informó el 1-1-2 y recogió Ical.

La agresión se produjo sobre las 7.00 horas. El 1-1-2 avisó a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía, que enviaron diferentes dotaciones al lugar, mientras que Emergencias Sanitarias – Sacyl acudió con una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
  2. El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
  3. Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
  4. Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
  5. Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
  6. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  7. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  8. La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo

Aemet mantendrá los avisos amarillos por nieve en Castilla y León durante las próximas horas

Aemet mantendrá los avisos amarillos por nieve en Castilla y León durante las próximas horas

Incibe ayuda a una mujer víctima de un fraude con un supuesto accidente y la detención de su hija

Incibe ayuda a una mujer víctima de un fraude con un supuesto accidente y la detención de su hija

Herido un joven de 25 años por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en Valladolid

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Estos son los municipios de Castilla y León donde más veces ha caído el "Gordo" de la Lotería de Navidad

Estos son los municipios de Castilla y León donde más veces ha caído el "Gordo" de la Lotería de Navidad

Mañueco ubica el “asedio de Sánchez” a las instituciones como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”

Mañueco ubica el “asedio de Sánchez” a las instituciones como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”

Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA

Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA

Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)

Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)
Tracking Pixel Contents