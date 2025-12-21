Herido un joven de 25 años por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en Valladolid
El varón tuvo que ser traslado al Hospital Río Hortega de la capital
Ical
Valladolid
Un hombre de 25 años resultó herido por arma blanca en un brazo tras una agresión de madrugada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, en el cruce con el Paseo de Filipinos, según informó el 1-1-2 y recogió Ical.
La agresión se produjo sobre las 7.00 horas. El 1-1-2 avisó a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía, que enviaron diferentes dotaciones al lugar, mientras que Emergencias Sanitarias – Sacyl acudió con una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
- Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo