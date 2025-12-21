Los dos grandes valles leoneses que forman una de las Reservas de la Biosfera de Castilla y León

Cuando se habla de una 'Reserva de la Biosfera', es posible que el público general no asocie estas palabras a algo concreto, sino más bien a un ente abstracto. En resumidas cuentas, se trata de zonas de especial protección debido a su diversidad de fauna y flora, ya sea por su singularidad o por albergar en su interior especies que se encuentren en peligro. En el caso del territorio español, son 55 los lugares que cuentan con esta catalogación, estando una quinta parte (10) en Castilla y León. En este listado autonómico, se encuentra la 'Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna', que se encuentra enclavada entre las montañas leonesas.

Su ubicación privilegiada, muy cerca del límite entre León y la vecina Asturias, permite a las especies que en ella habitan disfrutar de la mezcla entre dos climas, ofreciendo una variedad complicada de igualar en otros territorios de la Comunidad. Sin embargo, su riqueza no se queda solamente en el apartado más natural del turismo, sino que sus pueblos y gentes también cuentan con ricas tradiciones que llevan a los visitantes a lo más profundo de la cultura castellano-leonesa. En definitiva, una comarca natural donde pasar unos días e incluso unas semanas puede servir como la desconexión buscada lejos de las grandes ciudades.

Gran parte de los núcleos de formación que se encuentran en el seno de esta comarca natural conservan todavía las casas de piedra y tejados de pizarra, tan habituales en las zonas de montaña de Castilla y León. Más allá de esta singularidad, es de visita obligada el municipio de Murias de Paredes, donde se ubica 'La Casona', una edificación con tres siglos de historia y que en los tiempos recientes se ha convertido en un Centro de Interpretación especializado en la vida tradicional de este pueblo y su entorno. Sin salir de su término municipal, los visitantes también pueden pasear sobre el Puente de la Lechería, de origen medieval.

Deporte y naturaleza

Una vez más, los espacios naturales como la 'Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna' sirven también como escenario perfecto para la práctica deportiva. Las actividades principales que se pueden encuadrar en este apartado son el senderismo y el ciclismo de montaña, con rutas hacia zonas inhóspitas o recorridos circulares que permiten visitar gran parte de sus parajes naturales. A través de estos caminos, se podrán también observar especies muy ligadas históricamente a la Cordillera Cantábrica, de la que también forma parte, como pueden ser los corzos, rebecos o un sinfín de aves rapaces.