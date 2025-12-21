Estos son los municipios de Castilla y León donde más veces ha caído el "Gordo" de la Lotería de Navidad

Cada vez queda menos. Un año más, el 22 de diciembre es una fecha muy especial para muchos españoles, que se pasan toda la mañana de esta jornada pegados al televisor, la radio o las redes sociales para saber si esta vez la suerte está de su lado. Por si queda algún despistado, este próximo lunes se celebrará una nueva edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que llevará a algún punto del país sus diferentes premios, destacando "El Gordo". Una suma de dinero, ahora de 400.000 euros por décimo, que soluciona los problemas de muchos... y que también ha tenido su protagonismo en Castilla y León.

La última vez que el primer premio de la Lotería de Navidad cayó en territorio castellano-leonés fue hace apenas dos años, en un 2023 que repartió alegría por muchos puntos de la Comunidad. En concreto, aquel año fueron once los municipios que pudieron disfrutar de "El Gordo" en uno de sus años más repartidos de la historia reciente. Valladolid fue la provincia con más localidades agraciadas, cuatro: Valladolid capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Portillo. Por detrás, también tuvo más de un municipio en la lista de la suerte Salamanca (su capital, Peñaranda de Bracamonte y Guijuelo); mientras que Ávila (Poyales del Hoyo), Soria (Almazán), Palencia (Becerril de Campos) y Zamora (su capital) se quedaron con 'solo' uno.

Fue también la última vez que el premio máximo de este sorteo cayó en tierras zamoranas, siendo 'La perla del Duero' una de las capitales con más suerte de la última década. Ha sido precisamente durante los últimos años cuando "El Gordo" ha paseado por la conocida como 'Capital del Románico', pues ha habido décimos premiados en tres ocasiones (2018, 2020 y 2023). Esta ciudad todavía está lejos del primer puesto autonómico, que recae en Valladolid (1821, 1984, 2012, 2018, 2022 y 2023). Este podio lotero lo completan otras dos capitales de provincia, como son Salamanca (2012, 2018, 2019, 2020 y 2023) y Burgos (1862, 1894, 1963 y 2018).

¿El pueblo de la suerte?

Cuando se ojea la lista de localidades con más premiaciones de "El Gordo" a lo largo de sus más de dos siglos de historia, salta a la vista un pequeño municipio por estar en lo puestos más altos pese a su escasa población. Se trata de la localidad leonesa de Boñar, que actualmente no llega siquiera a los 2.000 habitantes, pero que ha podido saborear el dulce gusto del primer premio en hasta tres ocasiones durante los últimos 37 años (1988, 2014 y 2020). Por si fuera poco, hace doce meses también se selló en su única administración uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad... Así que una escapadita a última hora quizá sea la forma más efectiva para traer la suerte a los castellano-leoneses.