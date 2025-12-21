Aemet mantendrá los avisos amarillos por nieve en Castilla y León durante las próximas horas

El fin de semana previo a la Navidad está siendo una de las épocas más complicadas en lo meteorológico de lo que va de invierno meteorológico. Como si de una casualidad de lo más rebuscada se tratara, el invierno astronómico que se iniciaba este domingo ha llegado plagado de nevadas y bajas temperaturas a gran parte de España por culpa de un frente que recorrerá el país de oeste a este. En su camino desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, esta borrasca ha hecho estragos en Castilla y León, donde todavía se mantendrán los avisos amarillos de Aemet y los cortes de carreteras durante unas horas más.

Estas advertencias de Aemet se activaron ya desde la tarde de este pasado sábado y se han prolongado, en la mayoría de casos, hasta este domingo. Según la última actualización del mapa de avisos, todos decaerán a las 18:00 de este domingo, aunque habrá algunas zonas en las que no tardarán ni siquiera un día en volver. Es el caso de las comarcas meteorológicas conocidas como 'Cordillera Cantábrica de León', 'Ibérica de Burgos', 'Ibérica de Soria' y 'Sistema Central de Segovia'. En todos los casos, se trata de situaciones desfavorables que se iniciarán a las 06:00 de la mañana y podrían dejar acumulaciones de 5 centímetros de nieve por encima de los 1.400 metros de altura.

En cuanto a las temperaturas, la próxima madrugada volverá a dejar los termómetros bajo cero en todas las provincias de Castilla y León. Ejemplo de ello son varias capitales de provincia, como es el caso de Ávila (-2º C), Burgos (-2º C), León (-1º C), Palencia (-1º C) y Soria (-1º C). Con el paso de las horas, el mercurio irá subiendo lentamente, aunque en ninguna de estas grandes ciudades subirá más allá de los 7º C, siendo Zamora la más 'placentera'. Las precipitaciones, ya sea en forma de nieve o lluvia, se desplazarán desde el oeste hacia el este a lo largo del día, con cielos nubosos en la mayor parte del territorio cuando amainen estas inclemencias.

Carreteras cortadas

Este segundo gran episodio de nevadas del presente invierno también tiene repercusión en la situación de las carreteras que discurren total o parcialmente por Castilla y León. Pese a los esfuerzos de los trabajadores de las distintas administraciones, el mapa de la DGT incluye numerosos avisos cuando la noche está a punto de llegar a las nueve provincias castellano-leonesas. Los principales problemas se encuentran en la AV-932 (puerto de Peña Negra) y las cotas más altas de la DSA-191 (subida a El Travieso), que permanecen cortadas. En cuanto a otro tipo de limitaciones, la lista incluye la N-630 (puerto de Pajares), la SA-203 (subida a Peña de Francia) y la DSA-180 (subida a La Covatilla).