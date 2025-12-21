Adiós al viaje en tren más bonito de Europa: dos Patrimonios de la Humanidad pierden su conexión ferroviaria

Hay muchas personas que viajan en tren solamente por placer. Turistas que disfrutan del trayecto dentro de un vagón histórico mientras contemplan el paisaje sin tener ninguna prisa por llegar a su destino. Dentro de la oferta ferroviaria actual en España destaca el Transcantábrico Gran Lujo de Renfe que te transporta a los años 20 durante su recorrido de San Sebastián a Santiago de Compostela.

Aunque no puede competir frente al lujo y el encanto de un tren histórico como este del norte de España, el viaje en tren con las mejores vistas de toda Europa está en Portugal a muy pocos kilómetros de provincias fronterizas como Salamanca o Zamora. Un trayecto que sigue el cauce del río Duero desde la monumental Oporto hasta el pequeño pueblo de Pocinho pasando por el corazón de la región Douro Vinhateiro, Patrimonio de la Humanidad.

Un tren circula por la Linha do Douro / VIAJAR

Las impresionantes viñas construidas en las laderas de las montañas, donde se crían, las uvas con las que se hace el famoso 'vinho do Porto', asombran al pasajero durante más de tres horas de viaje. Por el camino, el viajero puede bajarse del tren para conocer localidades históricas a orillas del río como Peso da Régua o Pocinho o esperar hasta la última parada y descubrir otros pueblos cercanos como Torre de Moncorvo o Vila Nova de Foz Coa, famoso por sus pinturas rupestres. Un viaje en tren que también puedes hacer, por mucho más dinero, en un crucero con visita incluida a alguna de las bodegas que las principales empresas tienen en la zona.

La mala noticia es que la circulación ferroviaria por esta preciosa ruta de más de 171 kilómetros conocida popularmente como la 'linha do Douro' se ha suspendido desde este lunes 3 de noviembre hasta abril de 2026 por las obras de modernización que incluyen la electrificación de la línea. A partir de ahora, los trenes solamente viajarán desde Oporto hasta la cercana Marco de Canaveses y de Pocinho hasta Peso da Régua mientras que la conexión en el tramo en obras se va a hacer por autobús.

Viñedos en las laderas en el Duero / PORTUGAL BY WINE

¿Retomar la conexión por España?

Tal como informó Infraestructuras de Portugal y Comboios de Portugal, el plan, inicialmente previsto para 18 meses y 46,6 millones de euros, se prolongará ahora tres años con un presupuesto de 165 millones. La parte más complicada de las obras será la rebaja de la plataforma ferroviaria en seis túneles, entre ellos el túnel del Juncal, el segundo más largo de toda Portugal con 1.624 metros.

El objetivo del ejecutivo portugués es electrificar toda la vía ya que hasta el momento solamente está electrificado el tramo entre Oporto y Marco de Canaveses. El sueño de algunas asociaciones turísticas locales del distrito de Braganza y Guarda es que se reabra el tramo ferroviario entre Pocinho y Barca de Alva. Un proyecto que podría reactivar los viajes con España por La Fregeneda y la antigua línea ferroviaria de Salamanca.

Actualmente, la única conexión ferroviaria entre España y Portugal es el Tren Celta que une directamente Vigo con Oporto. En los últimos días, se ha anunciado públicamente que Madrid y Lisboa volverán a estar conectadas por tren directo tras un viaje de cinco horas en 2030. La conexión de alta velocidad llegará únicamente en 2034 con un viaje entre capitales de aproximadamente tres horas.