Mañueco ubica el “asedio de Sánchez” a las instituciones como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ubicó hoy el “asedio de Pedro Sánchez” a las instituciones públicas como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”, en declaraciones recogidas por ical al cierre del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Salamanca, celebrado este sábado antes de la comida navideña de los populares salmantinos en el Hotel Alameda Palace.

En un discurso en clave electoral, Mañueco quiso agitar a sus bases contra un Gobierno que, en su opinión, ha puesto al país al borde de “uno de los momentos más graves de la democracia”, con un Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, “corrupto y en descomposición”, pero que, antes de irse, “quiere minar aún más a las instituciones públicas”. “Puedo entender el desasosiego que provocan a miles de españoles los escándalos del día a día. Estamos ante una corrupción sistémica”, criticó, enumerando alguno de los casos que asedian al presidente, a nivel personal y político.

Escándalos

“La lista de escándalos es infinita. Podría estar hasta Año Nuevo. Pero esto va a terminar más pronto que tarde porque el Estado está funcionando, nuestras instituciones son más fuertes que el asedio de Sánchez y la justicia siempre triunfa”, manifestó, apelando a la “esperanza” de la ciudadanía y a la “resistencia” del Estado de derecho. “La verdad se abre camino y cada uno acabará donde le corresponde. Muchos mirarán atrás cuando pase todo esto y sentirán vergüenza, pero sabremos que la justicia se impuso”, zanjó en este sentido.

En clave autonómica, a las puertas de un proceso electoral, Mañueco quiso romper una lanza por “la buena política”, que atribuyó a sus compañeros de siglas. “La política que se aleja del ruido y se acerca a las personas, que no se alimenta del enfrentamiento, sino del servicio público a los vecinos, que la que rinde cuentas”, matizó.

Hitos de su gobierno

En este punto, el presidente autonómico sacó pecho por los principales hitos de su gobierno. “Tenemos la medalla de plata en sanidad, de oro en servicios sociales, de oro en atención a los mayores y a las personas con dependencia y de oro en educación. Seguimos creciendo en PIB, en producción industrial, exportaciones, tenemos más empleo que nunca y con los impuestos más bajos de nuestra historia”, resumió.

Con la intención de huir del conformismo, habló del reto de colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir. “Es realista, ilusionante e inspirador. No es fácil, pero es una política que habla de esfuerzos, pero también derechos, que no busca el aplauso fácil, sino el resultado verdadero. Se lo merecen los jóvenes, las familias, las personas mayores, quienes se ponen el mono de trabajo todos los días para salir adelante. Estamos con ellos”, recalcó.

El proyecto consta de nueve ejes y 40 indicadores para comprobar el avance del mismo. “No es propaganda, es un contrato de transparencia para los ciudadanos de Castilla y León. De esos 40, en 26 de ellos, ya estamos entre los tres mejores”, refirió el mandatario, enumerando algunas de las áreas en las que se ha avanzado a lo largo de esta legislatura, pero en las que también existe margen de mejor, detallando los aspectos en los que se propone ahondar tras el periodo electoral si revalida el apoyo de la ciudadanía.

En definitiva, el líder del PPCyL pidió a los suyos que se pongan “manos a la obra” en los próximos meses. “Para lograr una gran mayoría os necesito a todos vosotros. Os pido un esfuerzo especial: sé que no son elecciones municipales, pero tengo claro que serán las vuestras, como su fueran municipales, porque es necesario que vayamos juntos todos a una. Cuando unas mayorías se une a un propósito nada es imposible”, concluyó.