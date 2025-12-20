Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)
Perdió el control del coche y se salió de la vía
Ical
León
Un joven de 21 años falleció esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera N-630 a la altura de la localidad de Trobajo de Cerecedo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El accidente se produjo pasadas las 16 horas a la altura de la ronda LE-30, donde perdió el control del coche y se salió de la vía.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de León, dado que el conductor quedó atrapado, agentes de la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl con una ambulancia.
En el lugar de los hechos los facultativos confirmaron el fallecimiento del joven de 21 años de edad.
- Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
- Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
- Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
- Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada