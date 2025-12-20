Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)

Perdió el control del coche y se salió de la vía

Ambulancia de Emergencias Sanitarias.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Ical

León

Un joven de 21 años falleció esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera N-630 a la altura de la localidad de Trobajo de Cerecedo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente se produjo pasadas las 16 horas a la altura de la ronda LE-30, donde perdió el control del coche y se salió de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de León, dado que el conductor quedó atrapado, agentes de la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl con una ambulancia.

En el lugar de los hechos los facultativos confirmaron el fallecimiento del joven de 21 años de edad.

