Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA
Se ha decomisado un kilo y medio de esas dos sustancias y se han desmantelado dos puntos de venta
Ical
Un hombre y una mujer han sido detenidos en la provincia de León como presuntos autores un delito de tráfico de drogas, con el decomiso de 1.300 gramos de cocaína y 200 gramos de MDMA.
La detención se enmarca dentro de una operación denominada ‘Dornajo’ llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de León, la cual tuvo su inicio a principios del mes de julio.
Tras meses de investigación, en la mañana del día 16 de diciembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de estas personas y la realización de diferentes entradas y registros, procediendo a la aprehensión de distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, desactivándose también dos puntos de venta de drogas en los dos inmuebles registrados.
"Guardería" de la droga
Los detenidos utilizaban uno de los domicilios como "guardería" de la droga, desde donde el principal cabecilla y su pareja trasladaban diariamente la mencionada sustancia ya preparada en dosis para su venta al menudeo, principalmente en el término municipal de Sahagún.
También se han decomisado 97 dosis de un gramo de droga ya preparadas para su venta, 18.000 euros en billetes de diferente valor y evidencias probatorias del delito, así como son básculas de precisión utilizadas para el pesaje previo a la distribución, envases y recortes para envolver las dosis.
La investigación continúa abierta por si pudiera haber más implicados relacionados con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Sahagún (León).
