Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración de GuaridoEdificaciones Monte La ReinaFormación bomberos CarballedaAutovía Zamora-PortugalComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA

Se ha decomisado un kilo y medio de esas dos sustancias y se han desmantelado dos puntos de venta

Dinero y droga decomisados en la operación antidroga.

Dinero y droga decomisados en la operación antidroga. / Guardia Civil / Ical

Ical

León

Un hombre y una mujer han sido detenidos en la provincia de León como presuntos autores un delito de tráfico de drogas, con el decomiso de 1.300 gramos de cocaína y 200 gramos de MDMA.

La detención se enmarca dentro de una operación denominada ‘Dornajo’ llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de León, la cual tuvo su inicio a principios del mes de julio.

Tras meses de investigación, en la mañana del día 16 de diciembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de estas personas y la realización de diferentes entradas y registros, procediendo a la aprehensión de distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, desactivándose también dos puntos de venta de drogas en los dos inmuebles registrados.

"Guardería" de la droga

Los detenidos utilizaban uno de los domicilios como "guardería" de la droga, desde donde el principal cabecilla y su pareja trasladaban diariamente la mencionada sustancia ya preparada en dosis para su venta al menudeo, principalmente en el término municipal de Sahagún.

También se han decomisado 97 dosis de un gramo de droga ya preparadas para su venta, 18.000 euros en billetes de diferente valor y evidencias probatorias del delito, así como son básculas de precisión utilizadas para el pesaje previo a la distribución, envases y recortes para envolver las dosis.

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más implicados relacionados con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Noticias relacionadas y más

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Sahagún (León).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
  2. Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
  3. Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
  4. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  5. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  6. La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo
  7. Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
  8. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada

Mañueco ubica el “asedio de Sánchez” a las instituciones como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”

Mañueco ubica el “asedio de Sánchez” a las instituciones como el mayor ataque a la democracia “desde el 23-F”

Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA

Dos detenidos en la provincia de León por tráfico de cocaína y MDMA

Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)

Muere un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Trobajo de Cerecedo (León)

Detenida en Burgos por agredir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, herido leve

Detenida en Burgos por agredir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, herido leve

Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas

Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas

Castilla y León encabeza de nuevo la consignación de lotería para el sorteo de Navidad, con 121,2 euros por persona

Medio Ambiente realizó más de 3.000 muestras a jabalíes muertos sospechosos de peste porcina el pasado año

Medio Ambiente realizó más de 3.000 muestras a jabalíes muertos sospechosos de peste porcina el pasado año

"El Gordo" también toca en Castilla y León: más de 200 años repartiendo alegría en sus provincias

"El Gordo" también toca en Castilla y León: más de 200 años repartiendo alegría en sus provincias
Tracking Pixel Contents