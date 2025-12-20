Castilla y León encabeza de nuevo la consignación de lotería para el sorteo de Navidad, con 121,2 euros por persona

Castilla y León lideró de nuevo la consignación para el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra este lunes, 22 de diciembre, con un gasto medio de 121,2 euros por persona, cuatro más que en 2023. En concreto, Loterías y Apuestas del Estado ha previsto para la comunidad un total de 1,4 millones de billetes por 289,6 millones, lo que supone un cinco por ciento más que el pasado año, cuando las ventas se situaron en los 275,6 millones.

En total, en toda España se han puesto a la venta 18,4 millones de décimos de Navidad en los puntos de venta de la red comercial de Loterías. La emisión asciende a 3.696 millones de euros, de los que se repartirá un 70 por ciento en premios.

Gordo de Navidad

Entre dichos premios destacan el popular Gordo de Navidad, de cuatro millones de euros a la serie; el segundo premio, de 1,25 millones a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

En consignación por habitante, Castilla y León es la comunidad con la cifra más elevada, con 121,2 euros, seguida de Asturias (119,6 euros), La Rioja (113,9 euros) y Aragón (102,1 euros), las únicas que superan los cien euros y que se ubican notablemente por encima de la media nacional de 76,08 euros.

Zamora

Por provincias, destaca Soria, con 285 euros, la provincia de España con la cifra más elevada. Se trata de la única que supera los 200 euros. Le sigue Palencia, con 149,4 euros; Burgos, con 142,8 euros, y Segovia con 136,3 euros. Por encima de los cien euros también se sitúan Ávila (114,9 euros), León (113,7 euros) y Zamora (110,4 euros). Cierran la lista Valladolid y Salamanca, con 94,1 y 93,9 euros, respectivamente.

La consignación más elevada en la comunidad correspondió a Burgos con 51,2 millones, seguida de León, con 50,7 millones y Valladolid, con 49,4 millones. A continuación figuran Salamanca, con 30,7 millones; Soria, con 25,7 millones; Palencia, con 23,6 millones; Segovia, con 21,3 millones; Zamora, con 18,3 millones y Ávila, con 18,2 millones.