Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas

Castilla y León se volverá a teñir de blanco este fin de semana por las numerosas nevadas que prevén los diferentes modelos de predicción meteorológica. Después de una primera mitad de mes relativamente tranquila en cuanto a avisos de Aemet se refiere -a excepción de los primeros días de diciembre-, las inclemencias del tiempo volverán a ser protagonistas durante el fin de semana que abre la campaña navideña. Asimismo, las administraciones públicas competentes en la materia también han activado diversas alertas, que podrían incluso afectar a carreteras de alta capacidad, troncales para los viajes previos a la Navidad.

Los primeros avisos amarillos de Aemet se activarán durante la tarde de este sábado, cuando a las 19:00 horas empiece a verse afectadas zonas de montaña encuadradas en las comarcas meteorológicas de la leonesa 'Codillera Cantábrica' y la zamorana 'Sanabria'. En ambos casos, se esperan acumulaciones de nieve que podrían llegar a los 5 centímetros a partir de los 1.2000 metros, una cota que podría bajar hasta los 1.000 metros en las horas posteriores. Sin embargo, esto solamente será un adelanto de lo que se puede vivir el domingo, cuando serán varias las provincias que se tiñan de amarillo en el mapa de Aemet.

A las dos zonas ya mencionadas, se sumarán otras once comarcas a partir de esta madrugada: tres en Burgos ('Cordillera Cantábrica', 'Meseta' e 'Ibérica'), tres en Soria ('Ibérica', 'Meseta' y 'Sistema Central'), dos en Segovia ('Meseta' y 'Sistema Central'), una en Ávila ('Sistema Central'), una en Palencia ('Cordillera Cantábrica') y una en Salamanca ('Sistema Central'). En todos estos casos, la cota sobre la que se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros serán los 900 metros, siendo aún mayores las nevadas en cotas superiores. Asimismo, esta situación ha obligado a la Delegación del Gobierno a activar la alerta por nevadas en todas las provincias a excepción de Valladolid.

Carreteras afectadas

Las complicaciones provocadas por las nevadas de este fin de semana podrían afectar también a autovías y autopistas cuyo recorrido transcurre total o parcialmente por Castilla y León. En concreto, la lista publicada por la Delegación del Gobierno incluye la A-66 (conexión de Asturias con León), la A-67 (de Palencia a Cantabria), la A-6 (entre Madrid y León), la AP-51 (Ávila), la AP-61 (Segovia), la A-1 (entre Madrid y Burgos), la A-2 (entre Madrid y Soria) y la A-52 (entre Benavente y Ourense). Asimismo, habrá que prestar especial atención a las carreteras nacionales que transcurran por estas zonas, además de las vías autonómicas, provinciales y locales.