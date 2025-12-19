La nieve regresa y activa la alerta amarilla en Castilla y León

La nieve vuelve a asomarse por Castilla y León como si el invierno quisiera recordarnos, a última hora, que sigue ahí.

Las temperaturas bajarán y los copos regresarán a las montañas, pero lo harán en un contexto poco habitual para estas fechas.

Tras semanas marcadas por un tiempo más suave de lo normal, este episodio invernal llega casi como una excepción en una temporada que sigue siendo tan irregular como inusual.

Alerta amarilla en zonas de León y Palencia

Desde AEMET han activado para hoy el aviso amarillo por nevedas hasta las 20:00 horas, en la Cordillera Cantábrica de León y en la Cordillera Cantábrica de Palencia.

En estas zonas se espera que la acumulación de nieve en 24 horas sea de 5 cm, en cotas por encima de los 1200 a 1400 metros.

Pronóstico para la semana de Navidad

A lo largo de la semana de 22 al 28 de diciembre llegarán hasta nuestro país masas de aire frío que provocarán un descenso de las temperaturas.

El ambiente será plenamente invernal, incluso con valores que estarán por debajo de la media correspondiente a esta época del año.

En Zamora, se prevén valores negativos y heladas generalizadas para Nochebuena y Navidad. La temperaturas no alcanzarían los 5ºC en muchos puntos de la provincia.