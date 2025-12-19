Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

La celebración durante la noche del jueves y la madrugada del viernes del Fin de Año Universitario de Salamanca se saldó con dos jóvenes heridos por agresión, según informó a Ical a primera hora el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En total, fueron seis las alertas recibidas por agresiones desde las 21.00 horas en la capital del Tormes, aunque solo en dos de ellas se solicitó asistencia sanitaria. A las 02.23 horas, el Cuerpo Nacional de Policía pidió una ambulancia en la plaza Sexmeros para atender a un varón de 23 años, con un golpe en la cara. Más tarde, a las 06,27 horas, se solicitó asistencia a la altura del número 59 del paseo de la Estación para una mujer de 18 años herida con erosiones en la cara.

Otros avisos

Según Emergencias, otras tres llamadas comunicaron peleas a lo largo de la madrugada aunque se resolvieron sin heridos. Dos de ellas tuvieron lugar en las cercanías del Multiusos Sánchez Paraíso, donde se celebró un macro cotillón. En concreto, en la avenida de los Cipreses y en Federico Anaya. La otra se produjo en la calle Maestro Caballero, en el barrio San José.

Finalmente, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó de cuatro llamadas por personas ebrias, otra por una caída en la vía pública y una más por una mujer que sufrió un desmayo en la fiesta del pabellón Multiusos Sánchez Paraíso.