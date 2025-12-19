Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraPrisión sin fianza empresario de SanabriaPatrullas vecinales en San CristóbalAcuerdo Policía Municipal y Ayuntamiento de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

El 1-1-2 recibe alertas por seis agresiones y tres peleas, cuatro personas ebrias, un desmayo y una caída

Una ambulancia en la Nochevieja Universitaria de Salamanca.

Una ambulancia en la Nochevieja Universitaria de Salamanca. / JESÚS FORMIGO - Ical

Ical

Salamanca

La celebración durante la noche del jueves y la madrugada del viernes del Fin de Año Universitario de Salamanca se saldó con dos jóvenes heridos por agresión, según informó a Ical a primera hora el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En total, fueron seis las alertas recibidas por agresiones desde las 21.00 horas en la capital del Tormes, aunque solo en dos de ellas se solicitó asistencia sanitaria. A las 02.23 horas, el Cuerpo Nacional de Policía pidió una ambulancia en la plaza Sexmeros para atender a un varón de 23 años, con un golpe en la cara. Más tarde, a las 06,27 horas, se solicitó asistencia a la altura del número 59 del paseo de la Estación para una mujer de 18 años herida con erosiones en la cara.

Otros avisos

Según Emergencias, otras tres llamadas comunicaron peleas a lo largo de la madrugada aunque se resolvieron sin heridos. Dos de ellas tuvieron lugar en las cercanías del Multiusos Sánchez Paraíso, donde se celebró un macro cotillón. En concreto, en la avenida de los Cipreses y en Federico Anaya. La otra se produjo en la calle Maestro Caballero, en el barrio San José.

Finalmente, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó de cuatro llamadas por personas ebrias, otra por una caída en la vía pública y una más por una mujer que sufrió un desmayo en la fiesta del pabellón Multiusos Sánchez Paraíso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
  2. Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
  3. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  4. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  5. La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo
  6. Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
  7. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  8. El zamorano Carlos Fernández, el primer procurador gitano, se une a la 'Sinfonía de los Adioses' en las Cortes regionales

Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

Las denuncias por violencia de género en Castilla y León suben en el tercer trimestre un 20,6%

Las denuncias por violencia de género en Castilla y León suben en el tercer trimestre un 20,6%

i-DE refuerza la seguridad en Castilla y León con su simulacro anual de emergencia

i-DE refuerza la seguridad en Castilla y León con su simulacro anual de emergencia

La nieve regresa y activa la alerta amarilla en Castilla y León

La nieve regresa y activa la alerta amarilla en Castilla y León

Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos

Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos

Carmen Martín Gaite, paradigma de mujer de letras

Carmen Martín Gaite, paradigma de mujer de letras

Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros

Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros

Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas

Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
Tracking Pixel Contents