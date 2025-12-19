Las denuncias por violencia de género en Castilla y León suben en el tercer trimestre un 20,6%

El número de denuncias por víctimas de violencia de género en Castilla y León se incrementó en el segundo trimestre del año un 20,6 por ciento con relación al mismo periodo del pasado año, hasta totalizar 1.864, mientras que se contabilizaron 1.715 víctimas, un 24,6 por ciento más. Esta evolución contrasta con la estabilidad registrada en el conjunto de España, donde se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas -un 0,88 por ciento más-, y 53.268 denuncias -un 0,23 por ciento más-, según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’.

Además las ordenes de protección dictadas por los tribunales de Castilla y León subieron un 3,7 por ciento, hasta las 449. A nivel nacional, entre julio y septiembre se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.844 órdenes de protección, un 1,6 por ciento menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia, informa Ical.

De las 1.715 víctimas de violencia de género en la Comunidad, el 58,9 por ciento (1.010) eran españolas y el resto, 705, extranjeras. Además, se registraron trece víctimas menores, de las que diez fueron españolas.

Tercera tasa más alta

A pesar de este incremento, Castilla y León cuenta con la tercera tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres más baja del país, con 14,1 casos, frente a la media nacional de 19,8., con 11,9. Por encima de la media se situaron Baleares, con una ratio de 35,9 víctimas; Valencia (25,3), Canarias (24,4), Murcia (24,1), Murcia (24,1), Cantabria (22,9), Madrid (21,5) y Andalucía (20,9). La menor tasa correspondió a Galicia (12,9), seguida de La Rioja (13,4) y de Castilla y León.

Entre julio y septiembre, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Castilla y León fue del 76,3 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer. En cuanto a las personas enjuiciadas, fueron 246, un 10,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 131 eran españoles y 57 extranjeros.

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, destacó el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales, que en el tercer trimestre del año representaron el 84,6 por ciento del total, uno de los porcentajes más elevado de toda la serie histórica.

Según Rojo, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria.