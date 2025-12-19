Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impresión 3D en ToroAmpliación horario nocturno en ZamoraPelea en pleno centro de ZamoraPrograma de Navidad en Zamora para este fin de semana
instagramlinkedin

Claves para un viaje navideño seguro y cómodo, desde la ropa de abrigo hasta el calzado

Además de ropa de abrigo y calzado adecuado, es fundamental llevar protección solar y labial para combatir el frío seco del interior peninsular durante las festividades navideñas en Castilla y León

Puebla de Sanabria enciende las luces de la Navidad.

Puebla de Sanabria enciende las luces de la Navidad. / ARACELI SAAVEDRA

Marina García

Viajar por Castilla y León durante las fiestas navideñas exige algo más que ganas de descubrir su patrimonio. Las bajas temperaturas, frecuentes heladas y la amplitud del territorio convierten el equipaje en un elemento clave para disfrutar de la ruta con comodidad y seguridad.

Ropa de abrigo por capas

Los expertos recomiendan vestirse por capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre exteriores e interiores. Un buen abrigo térmico, forros polares, jerseys de lana y camisetas térmicas resultan esenciales, especialmente en zonas de montaña o durante visitas nocturnas a cascos históricos.

Calzado cómodo e impermeable

Uno de los errores más comunes es subestimar la importancia del calzado. Zapatillas o botas impermeables, con suela antideslizante, son fundamentales para caminar por calles empedradas, rutas rurales o zonas con hielo y humedad, habituales en esta época del año.

Complementos contra el frío

Gorros, bufandas y guantes no son un accesorio opcional, sino una necesidad. En muchas provincias las temperaturas pueden situarse por debajo de cero, especialmente a primera hora de la mañana y al anochecer.

Protección y cuidados personales

El frío seco del interior peninsular afecta a la piel y los labios. Crema hidratante, protector labial y gafas de sol —útiles incluso en invierno— ayudan a prevenir molestias durante el viaje. Una pequeña mochila con pañuelos, gel hidroalcohólico y agua completa el equipo básico.

Documentación y planificación

Además del equipaje físico, es recomendable llevar rutas descargadas en el móvil, batería externa y la documentación del viaje accesible. En áreas rurales, la cobertura puede ser limitada y la previsión resulta clave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos
  2. Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
  3. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  4. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  5. Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas
  6. La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo
  7. Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
  8. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada

Claves para un viaje navideño seguro y cómodo, desde la ropa de abrigo hasta el calzado

Claves para un viaje navideño seguro y cómodo, desde la ropa de abrigo hasta el calzado

Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

Dos jóvenes heridos por agresión durante el Fin de Año Universitario de Salamanca

Las denuncias por violencia de género en Castilla y León suben en el tercer trimestre un 20,6%

Las denuncias por violencia de género en Castilla y León suben en el tercer trimestre un 20,6%

i-DE refuerza la seguridad en Castilla y León con su simulacro anual de emergencia

i-DE refuerza la seguridad en Castilla y León con su simulacro anual de emergencia

La nieve regresa y activa la alerta amarilla en Castilla y León

La nieve regresa y activa la alerta amarilla en Castilla y León

Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos

Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos

Carmen Martín Gaite, paradigma de mujer de letras

Carmen Martín Gaite, paradigma de mujer de letras

Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros

Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros
Tracking Pixel Contents