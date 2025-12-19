Claves para un viaje navideño seguro y cómodo, desde la ropa de abrigo hasta el calzado

Viajar por Castilla y León durante las fiestas navideñas exige algo más que ganas de descubrir su patrimonio. Las bajas temperaturas, frecuentes heladas y la amplitud del territorio convierten el equipaje en un elemento clave para disfrutar de la ruta con comodidad y seguridad.

Ropa de abrigo por capas

Los expertos recomiendan vestirse por capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre exteriores e interiores. Un buen abrigo térmico, forros polares, jerseys de lana y camisetas térmicas resultan esenciales, especialmente en zonas de montaña o durante visitas nocturnas a cascos históricos.

Calzado cómodo e impermeable

Uno de los errores más comunes es subestimar la importancia del calzado. Zapatillas o botas impermeables, con suela antideslizante, son fundamentales para caminar por calles empedradas, rutas rurales o zonas con hielo y humedad, habituales en esta época del año.

Complementos contra el frío

Gorros, bufandas y guantes no son un accesorio opcional, sino una necesidad. En muchas provincias las temperaturas pueden situarse por debajo de cero, especialmente a primera hora de la mañana y al anochecer.

Protección y cuidados personales

El frío seco del interior peninsular afecta a la piel y los labios. Crema hidratante, protector labial y gafas de sol —útiles incluso en invierno— ayudan a prevenir molestias durante el viaje. Una pequeña mochila con pañuelos, gel hidroalcohólico y agua completa el equipo básico.

Documentación y planificación

Además del equipaje físico, es recomendable llevar rutas descargadas en el móvil, batería externa y la documentación del viaje accesible. En áreas rurales, la cobertura puede ser limitada y la previsión resulta clave.