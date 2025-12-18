Estas son las provincias de Castilla y León donde se ha activado el aviso por nevadas

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, activó la fase de alerta por nevadas, que pueden alcanzar acumulados de hasta cinco centímetros, por encima de los 1.400 metros, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia. Este aviso se incardina en el protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado, según informó la Delegación y recogió Ical.

El aviso comienza a las 7.00 horas de este viernes, 19 de diciembre, y estará activo hasta un día y una hora aún sin determinar, en función de la evolución del temporal en esta área.