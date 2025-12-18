¿Cómo será la Navidad en Castilla y León? Aemet tiene la respuesta

El invierno en Castilla y León (el trimestre comprendido entre enero y marzo) será previsiblemente cálido en Castilla y León con una probabilidad alta de entorno al 60- 70 por ciento en el noroeste de la Comunidad. En cuanto a las precipitaciones, los modelos no dan ninguna señal determinada. Por lo que que la AEMET no puede hacer un pronóstico al ser los escenarios “equiprobables” y se puede registrar, por tanto, un invierno húmedo, normal o seco.

El delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, hizo balance del tiempo registrado en otoño y sendas predicciones del invierno, que arranca este domingo a las 16.03 horas y del tiempo que se espera para los próximos días durante las fiestas de Navidad, informa Ical.

Varios frentes y borrascas

En los próximos días, Castilla y León se verá afectada por frentes asociados a varias borrascas atlánticas. Mañana 19 de diciembre se registrará “aviso amarillo” por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia y lluvias en el resto. El sábado un nuevo frente dejará lluvias y la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros. El domingo y el lunes se prevén nevadas en cotas bajas, y las temperaturas irán en descenso; en concreto, serán inferiores a los valores normales para la época del año. Además, se registrarán heladas.

Respecto a los días de Navidad, Manuel Mora, reseñó que “hay que estar pendiente de los avisos que se emitan”, ya que todavía faltan bastantes días y puede haber variaciones. No obstante, indicó que sí que parece que va a ser notable ese descenso de temperaturas con heladas, que serán generalizadas ya a partir del domingo y el lunes. "Esas temperaturas con valores inferiores a los habituales”, dijo para indicar que en los próximos días hasta el lunes se producirán precipitaciones prácticamente en toda la Comunidad con la cota de nieve a la baja de forma progresiva.

En Navidad, según el responsable de la Aemet en Castilla y León, existe una probabilidad de precipitaciones en principio débiles y en forma de nieve, especialmente en zonas de montaña, aunque debido a esa bajada de temperaturas no se pueden descartar precipitaciones en forma de nieve en cotas baja. No obstante, esa probabilidad en la meseta es bastante baja. "El día 25 de diciembre, se prevé que disminuya esa probabilidad de precipitaciones, aunque debido a esa bajada de temperaturas podrían ser a cualquier cota”.

Año Nuevo

La próxima semana del 22 al 29 de diciembre será fría con temperaturas por debajo del habitual y con precipitaciones por encima de lo habitual ligeramente, salvo en el extremo noroeste. La semana siguiente, la de Año Nuevo y Reyes, el tiempo meteorológico será similar con temperaturas por debajo del habitual y probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual.

Asimismo, señaló que el otoño que está a punto de finalizar fue cálido y seco con una temperatura media de 19 grados, 1,4 grados por encima del valor de referencia y las mínimas estuvieron un 0,3 grados por encima de su valor de referencia (con un valor media de 6,1 grados). “En prácticamente todo el territorio se han registrado temperaturas cálidas y muy cálidas en el Sistema Central y en puntos de la provincia de Ávila o en el noreste de la provincia de Burgos”, remarcó.

Manuel Mora precisó que el 2025 ha sido un año de los más cálidos, solo por detrás de 2022, y agregó que los últimos cuatro años ha habido dos períodos anuales “extremadamente cálidos”. “Ya no son los otoños más cálidos sino los años en su conjunto los que superan un grado por encima de lo habitual”, resaltó.