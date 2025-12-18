Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León

La Junta no introduce ningún cambio operativo ni documental para los usuarios de la tarjeta

Una usuaria se monta en un autobús.

Una usuaria se monta en un autobús. / Cedida / LZA

Ical

Valladolid

La Junta de Castilla y León aprobó hoy la modificación del acuerdo del pasado 29 de mayo por el que se estableció la regla general de gratuidad del transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico mantiene y amplía la gratuidad para las personas menores de 15 años en Castilla y León hasta el 30 de abril de 2026, sin ningún cambio en el funcionamiento, acceso o condiciones de uso para los usuarios actuales.

La medida garantiza la continuidad absoluta del sistema vigente, de modo que las familias y los menores podrán seguir accediendo al transporte público gratuito exactamente en los mismos términos que hasta ahora. Con esta actuación no se introduce ningún cambio operativo ni documental para los usuarios de la tarjeta de transporte gratuita para menores de 15 años, ya sean empadronados o no empadronados. El acceso al servicio, la forma de utilización y las condiciones actuales se mantienen íntegramente, asegurando una transición estable y sin incidencias, informa Ical.

Prórroga

La presente prórroga de la gratuidad del transporte público para menores de 15 años responde al calendario inicial de implantación de la tarjeta Buscyl cuya vigencia se estableció hasta el 31 de diciembre de 2025 para coincidir con la aplicación de las nuevas tarifas y ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que entraron en vigor el 1 de julio de 2025. Esta continuidad evita cualquier interrupción para las familias.

La ampliación aprobada permite, además, acompasar el calendario de la gratuidad para menores de 15 años con la evolución del resto de medidas de apoyo al transporte público, facilitando una gestión coherente y ordenada del sistema en su conjunto. De este modo, la Junta de Castilla y León garantiza estabilidad a las familias mientras se analizan, en el marco temporal adecuado, los siguientes pasos para mantener un modelo de movilidad accesible, eficaz y alineado con el interés general.

Desde la entrada en vigor del acuerdo original, la Junta ha constatado un incremento ”significativo” en el uso del transporte público por parte de los menores, lo que ha contribuido a mejorar su calidad de vida, facilitar sus desplazamientos y reforzar su integración social y educativa.

