Programación de Motauros: Todo listo para el 15 de enero

El grupo musical Despistaos encabezará el cartel de conciertos de Motauros 2026 con una actuación el sábado 17 de enero, en el marco del evento que se celebrará del 15 al 18 del mismo mes en el Parque de Valdegalindo de Tordesillas (Valladolid).

La agenda arrancará el jueves 15 de enero con la apertura de la zona de acampada y las inscripciones, seguida de la tradicional degustación de caldo motero y los conciertos de Los Sultanes y Cassiopea, para cerrar la noche con sesión de DJ Jonny Knox.

Posteriormente, el viernes 16 comenzará con un desayuno motero, una excursión a Nava del Rey con aperitivo y exhibición stunt de Al Corte Stunt, y posteriormente se desarrollará una cena motera y una velada musical en la carpa con Avalanch, Sauron, el tributo a Zed Leppelin y DJ Ibérica.

El sábado, jornada clave

El sábado 17 de enero será una de las jornadas "clave" en la que a primera hora los moteros desayunarán juntos antes de la excursión a Medina del Campo, que concluirá con un aperitivo en la plaza Mayor y una exhibición acrobática de Exhibiciones 666 en la calle Artillería.

A mediodía se celebrará la tradicional comida motera para los inscritos y más tarde, la izada de la Bandera de Moter@s España RRSS en la zona de la acampada, según ha informado la organización de Motauros en un comunicado recogido por Europa Press.

La tarde del sábado continuará con diversas actividades, como el 15º Festival de Música Motauros con actuaciones de BB Horse y Rock Raiders, y el 18º Bike Show Motauros con entrega de trofeos en la carpa principal.

Además, se celebrarán charlas inspiradoras con figuras como Carlos Blanco, bajo el título 'Pilotos con capacidades especiales', que contará también con la presencia de Hugo Sousa, mejor piloto clasificado en el Campeonato de España de Minivelocidad al quedar tercero en la clasificación general en la categoría MiniGP110 de la CUP Dani Rivas.

Despistaos en concierto

El sábado por la noche, además del concierto principal de Despistaos, se rendirá homenaje a los moteros fallecidos con el tradicional desfile de antorchas desde el puente a orillas del río Duero hasta el centro de Tordesillas.

Esta jornada concluirá con el espectáculo Bacarrá On Tour, una propuesta nocturna donde "nada es lo que parece y todo puede pasar", tal y como ha señalado la organización.

Finalmente, el domingo 18 de enero se despedirá con el acto de clausura, si bien previamente se llevará a cabo un desayuno comunitario, la entrega de trofeos y reconocimientos, y la entrega del tradicional Premio Clavidor al periodista Manuel Centeno, quien recibirá su peso en vino como distinción especial.