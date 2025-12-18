Nieblas matinales y máximas en ascenso este jueves en Castilla y León
El termómetro subirá hasta los 13 grados en Zamora
Efe
La previsión meteorológica este jueves en Castilla y León es de cielos poco nubosos, con nubes altas, y brumas y nieblas matinales, que podrían ser persistentes en zonas de meseta, con temperaturas en ascenso en el caso de las máximas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera que durante la tarde aumente la nubosidad desde el noroeste, con precipitaciones, débiles o localmente moderadas, en el extremo noroccidental a últimas horas.
Cota de nieve
La cota de nieve estará por encima de 1600 metros.
En cuanto a las temperaturas, las máximas están en ligero ascenso en la meseta y en ligero descenso en montaña.
Las máximas serán de 9 grados en Ávila; 10 en León; 11 en Soria; 12 en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; 13 en Segovia y Zamora.
Los vientos predominarán de componente sur, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en cotas altas, que incluso podrían ser muy fuertes en el extremo nororiental.
