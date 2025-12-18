Montes Torozos: uno de los pequeños oasis de Castilla y León plagado de vestigios de la Edad Media

Castilla y León es tierra, entre otras muchas cosas, de grandes páramos. Especialmente, cuando se habla del centro del territorio autonómico, cuyo epicentro se podría situar en Valladolid. Sin embargo, no todo es llanura en esta provincia... o, al menos, no lo es de manera uniforme. La excepción que confirma la regla son los Montes Torozos, una de las pocas ondulaciones apreciables en esta zona de la Comunidad. Más allá de grandes rutas de montaña o de paisajes naturales incomparables, se trata de una comarca natural que cuenta con un amplio patrimonio histórico y cultural de épocas pretéritas.

Aunque su demarcación puede ser difusa, los Montes Torozos se extienden como una franja relativamente uniforme desde el límite provincial con Zamora (siendo Tiedra la principal localidad de esta vertiente) hasta llegar incluso a tocar algunas localidades de Palencia (por ejemplo, Ampudia). Sea como fuera, se trata de una zona en la que las pequeñas colinas se entremezclan con las habituales llanuras de Tierra de Campos o la Campiña del Pisuerga, mucho más estereotípicas del paisaje vallisoletano. Su capital, ubicada prácticamente en el centro perfecto de toda su extensión entre ambas provincias, es la localidad de Castromonte.

Uno de los grandes atractivos turísticos de los Montes Torozos es su herencia medieval, que se conserva en muy buen estado por los diferentes municipios que conforman esta zona. Ejemplo de este patrimonio histórico son los castillos de Fuensaldaña (siglo XV), Torrelobatón -o 'de los Comuneros' (siglo XIII) y Ampudia (siglo XV). Hay quien incluso integra dentro de esta comarca la localidad de Simancas por su cercanía y facilidad de acceso, por lo que una visita al castillo de Simancas no está de más en cualquier plan de escapada rural por los Montes Torozos, pudiendo así disfrutar de su arquitectura y del Archivo General de Simancas que se halla entre sus paredes.

Un municipio único

Dentro de los difusos límites territoriales de los Montes Torozos se encuentra un municipio singular de España, pues es el único cuyo nombre empieza por la letra 'W'. Una veintena de kilómetros son los que separan la capital provincial de Wamba, que toma nombre del rey godo que en este lugar fue elegido como monarca en el lejano año 672. La relación de esta localidad con la realeza siguió en los siglos posteriores, siendo enterrada Urraca de Portugal (madre de Alfonso IX de León) en su iglesia de Santa María. Precisamente, este templo cristiano conserva alrededor de 3.000 calaveras de monjes que vivieron en sus dependencias entre los siglos XIII y XVIII, formando un osario de gran tamaño.