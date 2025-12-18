Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martínez: “No me consta que haya denuncias sobre casos de acoso en el PSOE de Castilla y León”

El secretario autonómico del PSOE apunta que “poco o nada” puede aportar al expediente informativo abierto por la Ejecutiva Federal contra el exsenador Javier Izquierdo

Encuentro del PSOE reginal con la prensa hoy en Valladolid.

Encuentro del PSOE reginal con la prensa hoy en Valladolid. / Rubén Cacho - Ical

Ical

Valladolid

El secretario general del PSOE Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró hoy en Valladolid que, hasta donde él sabe, no le consta que haya denuncias sobre casos de acoso en la formación a nivel autonómico. Preguntado por la dimisión del senador por Valladolid y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, señaló que el PSOE autonómico “poco o nada” puede aportar al expediente informativo abierto por la Dirección del partido. 

Con motivo del tradicional encuentro navideño que celebra el PSCyL con la prensa en Valladolid, que sirve para realizar un balance de 2025 y fijar los objetivos para 2026, Martínez reconoció que lo ocurrido con Izquierdo afecta al Partido Socialista de Castilla y León. “Lo que sucede en el entorno político nacional nos afecta directísimamente y no es ajeno”, expuso. 

Pese a desconocer hasta dónde puede llegar las denuncias contra Javier Izquierdo, el líder socialista dejó claro, según recogió la Agencia Ical, que la defensa del feminismo es un “eje transversal” y un “pilar fundamental” de su partido y su proyecto político en la Comunidad. 

Noticias relacionadas y más

En todo caso, Carlos Martínez abogó por no hablar solo de “esto” tras subrayar que Castilla y León tiene “muchas más” problemáticas y evitar que “algunos” aprovechen estos casos de machismo para “esconderse”. Es por ello que aseguró tener “plena y absoluta” confianza en la ciudadanía, que es lo “suficientemente madura y responsable” para ser consciente lo que se juega la Comunidad en las próximas elecciones de marzo. 

