La Junta prevé dos consejos de Gobierno más este año, el 23 y el 30 de diciembre: "Las elecciones no están convocadas"

La Junta de Castilla y León prevé celebrar dos consejos de Gobierno más este año, para lo que ha elegido dos martes, el 23 y el 30 de diciembre, si bien contempla otros durante el próximo ejercicio 2026. “Las elecciones no están convocadas y el Gobierno va a actuar con todas sus competencias”, dijo el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Este jueves, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que este es el “mensaje” que les ha trasladado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aunque otras instituciones hayan dado “casi por terminado” este mandato.

En ese sentido, el consejero portavoz sostuvo que el Ejecutivo autonómico tiene por delante “dos” consejos muy importantes este año, porque existen “muchas tareas" pendientes antes de acabar el ejercicio, pero remarcó que también siguen trabajando y “funcionando”, aunque las Cortes celebrara este martes y miércoles, 16 y 17 de diciembre, el último pleno de la undécima legislatura, de acuerdo al calendario parlamentario establecido para este periodo de sesiones.

El Ejecutivo sigue "vigente"

De esta forma, Fernández Carriedo aseguró que aunque se haya dado por “concluido” el trabajo en el parlamento, el Ejecutivo autonómico sigue “vigente”, por lo que garantizó seguirá trabajando en 2026, aunque las próximas elecciones autonómicas se celebrarán el próximo mes de marzo.

Finalmente, el consejero portavoz no quiso precisar la fecha de la próxima cita con las urnas en la Comunidad, ni tampoco si la extensión del orden del día del Consejo de Gobierno de este jueves indicaba que el mandato llegaba a su final.