Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros

La Policía Nacional investiga el suceso

Europa Press

León

Un varón encapuchado ha atracado a las 9.00 horas de este jueves una sucursal de Abanca situada en la avenida de Portugal en Ponferrada (León), de donde se ha llevado 3.000 euros.

El varón, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, accedió a la sucursal y, tras amenazar a una cajera, logró llevarse una cantidad de 3.000 euros.

La Policía Nacional ya ha iniciado las labores de investigación oportunas para esclarecer lo sucedido y proceder a su detención.

