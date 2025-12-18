Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros
La Policía Nacional investiga el suceso
Europa Press
León
Un varón encapuchado ha atracado a las 9.00 horas de este jueves una sucursal de Abanca situada en la avenida de Portugal en Ponferrada (León), de donde se ha llevado 3.000 euros.
El varón, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, accedió a la sucursal y, tras amenazar a una cajera, logró llevarse una cantidad de 3.000 euros.
La Policía Nacional ya ha iniciado las labores de investigación oportunas para esclarecer lo sucedido y proceder a su detención.
