Carmen Martín Gaite, paradigma de mujer de letras

La Biblioteca Nacional (BNE) inauguró hoy 'Carmen Martín Gaite (1925 – 2000). Un paradigma de mujer de letras', una exposición que busca mostrar no solo la faceta de la escritora salmantina como novelista, sino para exhibir la amplitud de sus intereses intelectuales. A través de más de un centenar de piezas, la muestra hace un recorrido por una historiadora, ensayista y traductora que dejó una profunda huella en la cultura española.

Comparte escenario, la propia Biblioteca Nacional, con la muestra 'Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir' que recorre la vida y obra del escritor vitoriano que, como Martín Gaite, forma parte de la Generación del 50. De esta manera, se reivindica el papel de esos escritores que "abrieron las puertas a lo que vendría después". Esta iniciativa de la BNE, que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca o la Diputación Foral de Álava, entre otras instituciones, rinde homenaje al poder de la palabra para trascender las circunstancias históricas y explorar lo universalmente humano.

Un gran legado

"Carmen, una mujer de palabras luminosas, es la escritora más paradigmática y radiante de la literatura española", subrayó la viceconsejera de Cultura de la Junta, Mar Sancho, que destacó el empeño del Gobierno regional, de la mano de la hermana de la autora Ana María Martín Gaite y del profesor Pepe Teruel, que es comisario de la exposición, por poner en valor la obra y el legado de la salmantina. "El legado de Carmen es tan abundante como su obra. Parte de él se puede recorrer en esta exposición y si quedan ganas de más, se puede seguir explorando en la biblioteca digital de la Junta", recordó.

En este sentido, y tras agradecer a todas las instituciones su colaboración para hacer realidad esta muestra, señaló que el "mejor homenaje" que se puede hacer a Martín Gaite es "leerla". "Leerla y abrir los ojos a sus palabras, a sus poesías, a sus ensayos y a sus novelas", indicó, antes de apuntar que "leer es una forma de diálogo", por lo que animó a los ciudadanos a "seguir conversando con Carmen a través de sus palabras".

Exposición de la Biblioteca Nacional. / Juan Lázaro - Ical

Desde el Ministerio de Cultura, el secretario general de este ámbito, Jordi Martí Grau, subrayó que tanto Aldecoa como Martín Gaite "son dos de los escritores mas importantes del siglo AX que, además, han influenciado a generaciones posteriores". Según sus palabras, la importancia de ambos autores va más allá de su obra y de su calidad de la obra, ya que tiene que ver también con la contribución cultural. "El papel del arte no es solo acompañar o generar bienestar, sino que tiene un papel social porque sirve para abrir puertas al futuro", indicó.

Por su parte, el comisario de 'Carmen Martín Gaite (1925 – 2000). Un paradigma de mujer de letras', Pepe Teruel, explicó que la muestra recorre en diez etapas de la trayectoria vital e intelectual y el legado cultural de la salmantina a través de una selección de fotografías, manuscritos, cuadernos personales, objetos y vídeos procedentes de distintos archivos. "Es una vida en 10 tramos que acaba con la reflexión de por qué Carmiña es un paradigma de mujer de letras", indicó, antes de desear que esta muestra "sea un estímulo para seguir leyendo su obra". "Carmen concebía la literatura como un diálogo abierto con quien se quería acercarse a ella. Por eso sigue teniendo gancho entre los jóvenes", señaló.