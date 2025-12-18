Carlos Martínez reta a Mañueco a un “pacto de caballeros” para acordar antes de las elecciones que gobierne la lista más votada
El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta asegura que la Comunidad se juega en las próximas elecciones de marzo "40 años más cuatro" del PP o “girar el volante” a la izquierda para poder plantear políticas diferentes
Ical
El secretario general del PSOE Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, retó hoy al presidente del Ejecutivo autonómico y cabeza de lista del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, a escenificar públicamente un “pacto de caballeros” para acordar antes de las elecciones de marzo que gobierne la lista más votada.
“Cuando salimos al terreno de juego, queremos tener las reglas claras y el PSOE las ha puesto para contar con ellas con antelación y no a posteriori, por que una vez celebrados los comicios, el PP es capaz de pedir la luna”, sentenció.
Pese a subrayar que tiene la confianza que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, pone encima la mesa la “oportunidad” de ambos se estrechen la mano en público, ante la presencia de los medios de comunicación como testigos, para acordar que la lista que obtenga más respaldo pueda formar gobierno para los próximos cuatro años. “Quien tiene que aceptar el envite es quien supuestamente va de ganador, pero tal vez no va tanto de ganador si no es capaz de asumir este envite que le ofrecemos, que sirva de cortafuegos a lo que ya conocemos aquí, que es la extrema derecha dentro de las instituciones”, aseguró.
El líder socialista reiteró, según recogió la Agencia Ical, que la Comunidad se juega en las próximas elecciones de marzo “40 años más cuatro” del PP o “girar el volante” a la izquierda para poder plantear políticas diferentes. “Sabemos que va a ser difícil pero vamos a poner sobre la mesa nuestras herramientas, nuestro proyecto política y la ejemplaridad del equipo para generar ese cambio”, sentenció.
