Adif implanta en las principales estaciones de Castilla y León el sistema para clonar en los móviles los paneles informativos

Los pasajeros pueden visualizar en sus dispositivos los monitores con toda los horarios de salida y llegada de trenes

Una mujer consulta los paneles informativos.

Una mujer consulta los paneles informativos. / Ical

Ical

Valladolid

Las principales estaciones de trenes de Castilla y León estrenan un nuevo servicio que permite ver en la pantalla del teléfono móvil las grandes pantallas y teleindicadores, con toda la información de salida y llegada de trenes, vías asignadas y otros datos actualizados en tiempo real. Además, se puede consultar desde cualquier lugar, sin necesidad de permanecer junto a esos grandes monitores, con solo escanear un código QR o acceder a una URL.

Según informan a Ical fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ya está disponible en 195 estaciones de alta velocidad y de larga y media distancia, entre ellas las de Valladolid Campo Grande, Segovia Guiomar, Ávila, León, Sanabria Alta Velocidad (Zamora), Salamanca, Zamora, Burgos Rosa Manzano, Medina del Campo Alta Velocidad (Valladolid), Palencia o Miranda de Ebro (Burgos).

Una mujer consulta el panel informativo en su móvil.

Una mujer consulta el panel informativo en su móvil. / Ical

No obstante, Adif prevé ir extendiendo a lo largo del próximo año al total de 635 terminales que gestiona en toda la red ferroviaria del país. Con ello, según el gestor ferroviario, abre la puerta a que empresas gestoras de transportes públicos municipales o metropolitanos de las distintas ciudades puedan facilitarlo a sus viajeros, fomentando la intermodalidad, o bien establecimientos públicos a sus clientes o empresas a sus trabajadores.

Escanear un QR

Los viajeros solo tienen que escanear con su móvil un código QR que encontrarán en las propias pantallas y teleindicadores de la estación, o en carteles informativos, con el que acceden a una URL. De forma inmediata, aparece en la pantalla de su móvil una réplica exacta del contenido de los monitores de la estación, con su mismo formato y disposición, y toda la información actualizada continuamente en tiempo real.

Así, durante su estancia en la estación, los viajeros tendrán al alcance de su mano, en todo momento y lugar, toda la información de última hora sobre su tren y otras cuestiones de interés. Este nuevo sistema, según Adif, permite moverse por la estación, sus establecimientos comerciales y el exterior, sin tener que permanecer junto a las grandes pantallas para conocer la vía que se asigna a su tren, su horario o cualquier otra información de utilidad. Además, garantiza a los viajeros seguir informados en caso de incidencia en alguno de los grandes paneles.

El nuevo sistema de información, apto para todo tipo de dispositivos con conexión a Internet, no requiere la descarga o instalación previa de programa o aplicación. Además, el usuario puede registrar como favorita la URL para consultarla en otras ocasiones o desde otros lugares. 

