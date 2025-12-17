Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La zamorana Isabel Blanco dirigirá la campaña del PP en Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo

El presidente del PP de Castilla y León encarga el programa electoral, a la también zamorana, Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, e Isabel Blanco, en la clausura el Comité Ejecutivo Autonómico del PP. / Leticia Pérez/Ical

Ical

Valladolid

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, encargó ayer a la zamorana Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y coordinadora autonómica de Acción Política del partido, dirigir el comité de campaña en las próximas elecciones autonómicas de marzo. Tras asumir esta tarea en las europeas de junio de 2024, en las que lograron un "magnífico resultado" en la comunidad, aseguró que en esta ocasión no le iban a "pedir menos". Fernández Mañueco clausuró este miércoles la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP que acordó este nombramiento a las puertas de la Navidad y en la "antesala" de la próxima campaña de las autonómicas de marzo. De esta forma, el presidente autonómico aseguró que habían dejado constituidos los equipos que tendrá que llevar a "buen puerto" al partido durante el periodo electoral, informa Ical.

Talento, experiencia y ganas

En ese sentido, el presidente autonómico aseguró que la zamorana, miembro de la Junta Directiva del PP, tiene "talento", "experiencia" y "ganas". "Ya demostraste tu capacidad en la organización y liderazgo de las elecciones europeas, con un magnífico resultado. No te vamos a pedir menos que eso", dijo.

Leticia García

La directora de la campaña del PP será Isabel Blanco, mientras Susana Hernández estará al frente de la del presidente y candidato a la Junta. La gerente será Paloma de Bonrostro, mientras el burgalés Javier Lacalle y Asunción Mayo serán los responsables de actos públicos y movilización. El "mailing" quedará en manos del senador salmantino Bienvenido de Arriba, mientras el programa electoral será una tarea de la también zamorana, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Además, la periodista Inmaculada Encinas se encargará de los argumentaciones, Luis Domingo González, de los interventores y apoderados, mientras José Manuel Hernando y la segoviana Elena Rincón gestionarán el voto exterior y por correo; María José de la Fuente y la abulense Ángeles Prieto, los actos sectoriales; Pelayo Fernández y Carlos Paramio, las tareas de prensa y comunicación.

Los coordinadores locales son en Ávila, el senador Juan Pablo Martín; en Burgos, Andrea Ballesteros; en León, Ricardo Gavilanes; en Palencia, el alcalde de Villamuriel de Cerrato, Roberto Martín; en Salamanca, el alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, David Mingo; en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; en Soria, el senador José Manuel Hernando; en Valladolid, el periodista David Frontela y en Zamora, el concejal en la capital, Víctor López .

