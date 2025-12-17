Vox avisa al PP en Castilla y León: Las exigencias suben y pedirán fiscalizar gasto de atención a inmigrantes

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha avisado este miércoles al PP de que "va subiendo la inflación", en referencia a las exigencias que planteará su partido para un hipotético acuerdo postelectoral con el PP, y en concreto ha detallado que incluirán "en el gurruño" una fiscalización de los gastos derivados de la atención a las personas inmigrantes.

Tras el debate de una proposición no de ley que ha defendido el propio Suárez Arca, la iniciativa ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios, entre reproches comunes a la falta de humanidad de Vox.

En su exposición inicial, Suárez Arca ha denunciado que el PP defienda en Castilla y León que sus propuestas sean ilegales y a la vez las acepte en otras autonomías.

Entre estas propuestas figuraban que la Consejería de Sanidad ceda los datos de las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en esta Comunidad, disponer de un protocolo para la determinación de la edad de los extranjeros acogidos que se declaren como menores y retornarlos a sus países de origen y, por último, elaborar un "informe detallado sobre el impacto económico, directo e indirecto, de la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal".

Rechazo general

Todos los portavoces del resto de grupos han rechazado estas propuestas y en el caso de la representante del PP Inmaculada Ranedo ha considerado que el planteado por Vox es un "debate estéril", con iniciativas que o bien están ya en marcha o exceden las competencias normativas de la Junta.

Ranedo ha defendido que la propuesta del PP consiste en "poner orden" en materia de migración, en lugar de aprobar "iniciativas parciales y repetitivas" como la defendida por Vox, a cuyos procuradores ha reprochado que sean "incontinentes en gestos y verbo" cuando ha tenido que detener su intervención al decir que "hay muchos" inmigrantes que respetan la ley y vienen a España a trabajar y aportar.

Por su parte, la portavoz socialista Patricia Gómez ha calificado de "inhumano y repugnante" el debate planteado por Vox, convencida de que su propuesta es "ilegal e inconstitucional" por tratar a los inmigrantes "como si fueran animales": "Pesar, medir y poner un sello", ha afeado la socialista, quien ha deseado que en el futuro dejen de entrar en las Cortes iniciativas como esta.