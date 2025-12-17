Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiempo en Castilla y León: Se recuperan ligeramente las temperaturas máximas

En Zamora se alcanzarán los 10 grados centígrados

Un hombre descansa al sol en un parque de Parquesol de Valladolid ante las buenas temperaturas

Un hombre descansa al sol en un parque de Parquesol de Valladolid ante las buenas temperaturas / Leticia Pérez - Ical

Efe

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de diciembre, temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso en Castilla y León, con máximas en ligero o moderado ascenso.

Este miércoles, predominarán los intervalos de nubes bajas en la comunidad, tendiendo a cielo poco nuboso; con brumas y nieblas matinales, más probables en el sureste.

No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en montaña, a primeras horas, con la cota de nieve por encima de los 1.500 o 1.600 metros.

Se mantienen las heladas débiles en cotas altas; con viento de norte y noreste, moderado tendiendo al final a variable, flojo.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los dos grados de León y Palencia y los 4 de Salamanca y Valladolid; con máximas entre los 10 de León, Salamanca y Zamora y los 12 de Segovia.

TEMAS

