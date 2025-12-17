Tiempo en Castilla y León: Se recuperan ligeramente las temperaturas máximas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de diciembre, temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso en Castilla y León, con máximas en ligero o moderado ascenso.

Este miércoles, predominarán los intervalos de nubes bajas en la comunidad, tendiendo a cielo poco nuboso; con brumas y nieblas matinales, más probables en el sureste.

No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en montaña, a primeras horas, con la cota de nieve por encima de los 1.500 o 1.600 metros.

Se mantienen las heladas débiles en cotas altas; con viento de norte y noreste, moderado tendiendo al final a variable, flojo.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los dos grados de León y Palencia y los 4 de Salamanca y Valladolid; con máximas entre los 10 de León, Salamanca y Zamora y los 12 de Segovia.