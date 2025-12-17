Suspendida unos minutos la sesión en las Cortes regionales ante la indisposición de la procuradora socialista Isabel Gonzalo

El pleno de las Cortes se suspendió hoy sobre las 10.10 horas al sentirse indispuesta la procuradora socialista por Valladolid Isabel Gonzalo que tuvo que abandonar el Hemiciclo, según informó el presidente de la cámara, Carlos Pollán. El receso de cinco minutos, que todavía continúa, se produjo tras el debate de una moción del Grupo Socialista, justo cuando se iba a proceder a la votación.

De inmediato, abandonaron el hemiciclo varios procuradores como el parlamentario del Grupo Mixto Francisco Igea o Pedro Pascual, de Por Ávila, ya que ambos son médicos de profesión, así como el socialista Jesús Puente, que es enfermero.

Servicios sanitarios en las Cortes regionales. / M. Chacón - Ical

Pasados unos minutos, el presidente de las Cortes comunicó que se iniciaba un receso hasta que llegara la ambulancia que trasladaría a la parlamentaria a un centro sanitario. Posteriormente, precisó Pollán, se darían otros cinco minutos para que los procuradores regresaran al Hemiciclo.

Precisamente, en este último pleno de la legislatura el exsecretario autonómico del PSOE y senador por la Comunidad Luis Tudanca sigue la sesión desde la tribuna de invitados.