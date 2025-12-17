Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho intoxicados por gas, entre ellos cuatro niños, en una vivienda de El Espinar (Segovia)

Una llamada alertó a las 22:45 horas sobre la intoxicación por gas en una vivienda de El Espinar, movilizando a los servicios de emergencia y a la empresa suministradora Repsol

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Europa Press

Segovia

Ocho personas, entre ellas cuatro niños, han resultado intoxicados por gas, que puede proceder de una calefacción de gas butano, en una vivienda de la localidad segoviana de El Espinar, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos se produjeron la pasada noche cuando una llamada a las 22.45 horas alertó de una posible intoxicación por gas en una vivienda en la calle Jardines de El Espinar, ya que cuatro personas se encuentran mareadas y con dolor de cabeza, por lo que se sospechan de una posible intoxicación por gas procedente de la calefacción de gas butano.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la la Policía Local de El Espinar, la Guardia Civil, la empresa suministradora Repsol y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de El Espinar.

En el lugar son atendidas ocho personas afectadas por inhalación de gas, cuatro mujeres de 58, 46, 38 y 7 años; y cuatro varones de 37, 12, 10 y 4 años.

Todas han sido trasladadas en las ambulancias de Emergencias Sanitarias al hospital de Segovia.

TEMAS

